John Belushi, la muerte de una leyenda de la comedia

John Belushi es una leyenda de la comedia, su estilo desenfrenado creó fuerte impacto en una cerrera que despegó a finales de la década de los 70s, cuando ingresó al elenco estelar del legendario programa de humor “Saturday Night Live”, esa primera camada que revolucionó la comedia norteamericana, donde su humor bizarro encajó a la perfección.

Fue verdaderamente lamentable que falleciera tan joven, con tan solo 33 años, a causa de su adicción a las drogas, justo cuando había logrado la categoría de estrella de Hollywood y comenzaban a lloverle propuestas para infinidad de proyectos. John Belushi dejó un legado cómico de mucho valor, cuyo estilo desaforado sería de enorme influencia entre los comediantes que surgieron en las siguientes décadas.

John Belushi murió demasiado joven, tenía tan solo 33 años.

En un viaje a Toronto, John Belushi conoció a Dan Aykroyd, comenzando una amistad y sociedad que daría origen a los inolvidables Blues Brothers. Pero antes, ambos lograron convencer al creador y productor del programa, Lorne Michaels para que los aceptara en “Saturday Night Live”, ya que no quería tener que lidiar con Belushi, dueño de una energía desbordante y personalidad difícil, por más talentoso que fuera. Al final aceptó y lo demás es historia, John Belushi y Dan Aykroyd se volvieron famosos y años después abandonaron el programa para filmar “The Blues Brothers”, película que dio origen a una serie de conciertos con la banda, además de contratos para otros filmes, incluyendo “1944” con Steven Spielberg.

The Blues Brothers se convirtieron en personajes icónicos.

Infortunadamente John Belushi navega justo en esa época en un tobogán de alcohol, drogas y comida, engorando y descuidando su salud, hasta que la noche fatal del 5 de marzo de 1982 cuando murió a causa de una intoxicación aguda de cocaína y heroína.

John Belushi estaba por firmar para protagonizar “The Joy of Sex” con los estudios Paramount y tenía varios proyectos más, incluidos dos que protagonizaría junto con su gran amigo Aykroyd: Los cazafantasmas y Spies Like Us. Descanse en paz este monstruo de la comedia a quien nadie debe dejar de ver cuando menos en dos filmes: "Animal House” y “The Blues Brothers”.

Ricardo D. Pat