Joey King protagonizará y producirá la película “Uglies” en Netflix

Tras el éxito de la comedia romántica The Kissing Booth, Netflix y Joey King han encontrado su próximo proyecto en el que colaborar, ya que King ha firmado para protagonizar y producir una adaptación de la novela más vendida de Scott Westerfeld, Uglies. Mientras que McG, ha firmado para dirigirla.

La historia está ambientada en un mundo en el que una operación obligatoria a los dieciséis años elimina las diferencias físicas y embellece a todo el mundo al ajustarse a un estándar ideal de belleza.

Las fuentes dicen que King ha sido durante mucho tiempo una fanática de la serie y que fue agresiva al perseguir el papel principal una vez que Netflix adquirió los derechos de la novela de fantasía distópica.

Krista Vernoff adaptará el guión. John Davis y Jordan Davis de Davis Entertainment Company producirán junto con Robyn Mesinger de Anonymous Content, Dan Spilo de Industry Entertainment y McG.

Joey King ha tenido éxito dentro y fuera de Netflix

Jamie King y Westerfield se unirán a la actriz Joey King como productores ejecutivos. King ya ha tenido un gran verano después de que Netflix estrenó la secuela de su exitosa comedia romántica, The Kissing Booth, además de anunciar una tercera película, que ya está filmada y donde King regresa como protagonista.

También está saliendo de su papel nominado al Emmy de Gypsy en la serie de Hulu The Act, por si fuera poco producirá series para Hulu después de cerrar un trato de primera vista con el servicio de transmisión. Es la persona más joven en llegar a un acuerdo con una red de transmisión.

También firmó para coprotagonizar con Brad Pitt en Bullet Train de Sony. Ella está adjunta al titular y productora ejecutiva de la serie limitada, A Spark Of Light, de Sony Pictures TV basada en el libro más vendido de Jodi Piccoult. También producirá y protagonizará The In Between, escrita por Marc Klein, para Paramount Players.

Esta será la cuarta película que McG ha dirigido para el estudio que anteriormente dirigió The Babysitter, Rim Of The World y The Babysitter: Killer Queen.

Vernoff es showrunner y productora ejecutiva de la exitosa serie de ABC Grey's Anatomy, junto con su spin-off Station 19, y su nuevo programa Rebel, inspirado en la vida de Erin Brockovich y protagonizado por Katey Sagal, fue recientemente incorporado a la serie en ABC.

McG está representado por WME, Management 360 y Sloane Offer Weber and Dern. Vernoff está representado por UTA. Westerfield está representado por CAA y Jill Grinberg de Jill Grinberg Literary Management.