Joe Perry murió hace unos días gracias a la publicación de un portal digital que aprovechó el hecho de que el baterista de Aerosmith se encontraba en hospital para poder vitalizar este fuerte rumor.

Fueron enmediamass.net y theweekleyobserver.com quienes soltaron la “bomba” en Twitter, estas notas con titulares que decían "Joe Perry, guitarrista de Arerosmith ha muerto”, se replicaron rápidamente en todas las redes sociales.

Joe Perry murió por un día y resucitó para promocionar un libro

Por su parte el músico Joe Perry aprovechó la oportunidad para demostrar que estaba más que vivo y compartió en su cuenta de Twitter una imagen en donde se le ve como figura principal de la portada del libro que lleva el título ‘Rocks my life in and out of Aerosmith’ de David Ritz, una manera apropiada para utilizar un rumor.

Hasta el momento no se ha hablado más al respecto, ni en las cuentas oficiales de la banda Aerosmith ni en las cuentas personales o fanpage de sus compañeros, por lo que se considera simplemente un rumor más o una estrategia de mercado para poder vender más ejemplares del mencionado libro biográfico.

