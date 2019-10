Joe Keery de 'Stranger Things' sería el nuevo Nightwing ¿Estará en el DCEU?

Sabemos que Batman es uno de los superhéroes de DC más populares e increíbles de todos los tiempos, pero su pasado está ligado con el de Robin, en este caso el primero llamado Dick Grayson, el cual es el único en cuestionar las acciones de Bruce Wayne, parece ser que Joe Keery podría ser el que conocemos como Nightwing.

Joe Kerry obtuvo bastante popularidad tras su participación en una de las series más queridas de Netflix, pues bien su personaje se convirtió en el mentor y amigo de Dustin Henderson, su éxito dentro del universo Stranger Things, le habría la puerta a nuevas oportunidades actorales.

El ya reconocido medio We Got This Covered, el cual ha sido responsable de acertar en la mayor parte de las teorías sobre lo que veremos en los universos cinematográficos de Marvel y DC, tienen ahora la no tan descabellada propuesta de que Warner Bros tiene los ojos puestos sobre Kerry para su nuevo enmascarado.

Aunque lo anterior no confirma si sería el Nightwing que veríamos en la nueva película de Matt Reeves, The Batman con Robert Pattinson, lo cierto es que podría involucrar al joven actor Keery para un futuro papel dentro de los planes de DC, por lo que hay que estar pendientes de los futuros anuncios.

Sin embargo, su aparición podría no estar involucrada en el universo del nuevo Batman, pues tampoco la mencionada película estaría enlazada con las pasadas cintas donde vimos a Ben Affleck como el caballero de la noche y a Gal Gadot como la hermosa Mujer Maravilla.

Sino que este nuevo Batman sería una historia en donde veríamos a un joven Bruce Wayne enfrentarse a lo que más tarde da origen a sus inicios como Batman, por lo tanto tendríamos que esperar un poco más antes de saber los planes que tienen para Pattinson y Zoe Kravitz junto con un posible Nightwing por Joe Keery.

