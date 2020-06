Joe Jonas y Sophie Turner protagonizarán el remake de “The Princess Bride”/Foto: el Español y Wipy

Un bebé no es el único proyecto en el que Sophie Turner y su esposo Joe Jonas están trabajando juntos. Según The New York Post, la pareja protagonizará una nueva versión repleta de celebridades del clásico de los 80's The Princess Bride (La princesa prometida en español)

Sin embargo, este no es un remake ordinario. La película se estrenará exclusivamente en la nueva plataforma de contenido de "forma corta" Quibi, debutando dos capítulos a la vez, y según los informes, será filmada por los propios actores, en casa, a través de sus teléfonos.

"La princesa prometida" o "El pirata y la princesa" fue estrenada en 1987 y protagonizada por Cary Elwes y Robin Wright; ahora regresará a la pantalla 20 años después con las actuaciones del matrimonio Jonas-Turner/Foto: Little White Lies

Claro, es un poco extraño pensar en eso, pero si hay alguien que pueda darle vida al icónico papel de la Princesa Buttercup, es Sophie, quien ya tiene mucha práctica jugando a la realeza.

Pero espera ... ¡ la trama! Sophie en realidad está interpretando al noble Westley enamorado, con Joe asumiendo el papel de Buttercup. Sophie y Joe siempre nos mantienen alerta, ¿no?

A la pareja se unirán estrellas como Beanie Feldstein, Zazie Beetz, Hugh Jackman, Chris Pine, Keegan-Michael Key, Tiffany Haddish y muchos, muchos más.

¿Cómo grabarán The Princess Bride con la cuarentena?

Fred Savage, quien interpretó a The Grandson en el original, también regresa a la historia icónica para repetir su papel más de tres décadas después. "Los actores intercambiarán papeles a lo largo de las escenas, cada uno rindiendo homenaje a The Princess Bride de su propia manera única", informa The Post.

El medio también comparte que la producción se está volviendo astuta cuando se trata de escenas de multitudes, optando por usar Legos y animales de peluche en lugar de extras. ¡Hollywood definitivamente se está volviendo creativo en la era de COVID-19!

Esta nueva versión de Princess Bride también tiene un elemento caritativo; Quibi donó $1 millón en su honor a la organización World Central Kitchen, que tiene como objetivo proporcionar comidas a los necesitados en medio de la pandemia.

También te puede interesar: Sophie Turner presume su avanzado EMBARAZO junto a Joe Jonas

El primer capítulo de la nueva princesa prometida se estrena el 29 de junio, y estamos tan listos para ver a Sophie y Joe llevar sus habilidades de actuación a estos roles icónicos.