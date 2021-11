Joe Jonas y Demi Lovato se reúnen en Halloween a 11 años de terminar su noviazgo

Las fiestas de Halloween de este año estuvieron llenas de grandes sorpresas y para prueba de ello tenemos el inesperado reencuentro de Demi Lovato y Joe Jonas, mismo que ocurre a 11 años de que hayan puesto fin a su breve relación y que sin duda enloqueció a sus fans.

A través de su cuenta de Instagram, el integrante de los Jonas Brothers presumió que se encontró a su ex novia en una fiesta de Halloween en los Estados Unidos. La grabación los muestra a los dos luciendo espectaculares disfraces: él se vistió como Paolo Valisari de la película The Lizzie McGuire Movie, mientras que ella lució un atuendo de cuero negro.

El cantante presumió su fugaz encuentro con su ex novia a través de sus historias de Instagram.

Junto a la imagen de los dos se puede ver un corazón de color púrpura y fue precisamente este detalle lo que enloqueció a los fanáticos, pues además de tratarse de un reencuentro a once años de haber puesto fin a su fugaz romance también se trataba de una reunión de los protagonistas de la cinta Camp Rock, uno de los más grandes éxitos de Disney.

¿Qué pasó entre Demi Lovato y Joe Jonas?

La ex chica Disney confesó que se enamoró del cantante en la película Cam Rock.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, los actores tuvieron una relación sentimental de apenas unos meses. Según declaraciones de la cantante, quien hace poco celebró sus 29 años de edad con un tatuaje, el romance entre ellos surgió gracias a una escena de besos en Camp Rock.

“Fue el momento en que me enamoré de él en la vida real. No estaba actuando mucho. Tuvimos nuestro primer beso frente a las cámaras”, declaró la ex chica Disney en el clip ‘Demi Lovato Reacts to Demi Lovato's Childhood Videos’ compartido en YouTube.

Por su parte, el cantante declaró a la revista US Weekly en mayo de 2010 que él tomó la decisión de finalizar la relación: “Fue mi elección romper, pero la amo como una amiga. Ella ha estado allí para mí cuando lo necesitaba. Seguiré siendo su amigo y estaré allí para ella”.

¿Quién es la esposa de Joe Jonas?

El cantante y Sophie Turner unieron su vida en matrimonio a mediados del 2019.

Joe Jonas está casado con la actriz Sophie Turner, a quien conoció en el 2016 y se casó con ella tres años después. En julio del 2020, los dos le dieron la bienvenida a Willa Jonas, su primera hija. Actualmente, gozan de una buena relación y se han convertido en una de las parejas más estables de la farándula americana.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales