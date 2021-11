Joe Jonas recuerda a Lizzie McGuire con espectacular disfraz

Joe Jonas y los Jonas Brothers son unas de las estrellas más grandes que ha dado Disney, y es que el cantante y sus hermanos fueron en ascenso gracias a la empresa del ratón, misma donde se dio a conocer Hilary Duff por su papel de Lizzie McGuire.

Es por ello que, Jonas quiso hacerle un homenaje a su colega con un sencillo pero espectacular disfraz de Halloween.

El cantante de Cake By The Ocean, quien por cierto, se encontró con Demi Lovato a varios años de haber terminado su relación, acudió a la fiesta con su esposa, con quien planificó el disfraz.

El gran disfraz de Joe Jonas

Sophie Turner y Joe Jonas encantaron a todos con su disfraz

El cantante y su esposa acudieron a la fiesta disfrazados como Isabela y Paolo Valizari, de la película de Lizzie McGuire “Estrella Pop”, mientras que Olivia De Jonge se disfrazó de la propia protagonista de la película.

“Sing to me Paolo” compartió Sophie Turner en su cuenta oficial de Instagram, en donde también publicó las imágenes del disfraz.

Mientras que el integrante de los Jonas Brothes compartió “Have You Ever Seen Such A Beautiful Night?”, parte de la canción de la película.

Los comentarios del disfraz

Hilary Duff reaccinó también al disfraz

Pese a ser un disfraz muy sencillo, la pareja de famosos y su amiga se llevaron los aplausos de la noche, pues la película de Hilary Duff es tán épica que a casi 20 años de haberse estrenado aún sigue siendo un éxito en el streaming.

De hecho, con la llegada de Disney Plus el año pasado, su popularidad regresó, no sólo para la cinta sino para la serie.

¿Te gustó el disfraz de Joe Jonas y Sophie Turner?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.