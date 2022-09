Joe Jonas recorrió la CDMX en Ecobici y regaló sus mejores poses

Los Jonas Brothers han conquistado la Ciudad de México, pues sus presentaciones del 29 y 30 de agosto en la ciudad enloquecieron a sus miles de fans que asistieron a los espectaculares conciertos.

Si recordamos, la Arena CDMX fue la sede de los shows que son parte de su gira mundial The Remember This Tour, sin embargo, la boy band aprovechó su estancia en la capital mexicana para recorrerla y qué mejor que hacerlo de la forma más divertida y ecológica: En una Ecobici.

Es por eso que el apuesto Joe Jonas aprovechó su día libre tras sus presentaciones en la Arena CDMX para recorrer y disfrutar de los placeres que ofrece la capital del país de una manera divertida a dos ruedas.

“How to spend a day off in Mexico City featuring @jacklawless ����”.