Joe Alwyn revela cómo se siente con las canciones que le ha escrito Taylor Swift

El romance más largo que ha tenido la cantante Taylor Swift está ocurriendo con el actor británico Joe Alwyn, y es que lo que ha llevado al “éxito” esta relación es que no ha estado en el ojo público como las pasadas relaciones de la cantante de “Shake it off”.

Taylor Swift siempre ha estado en medio de la polémica sobre sus noviazgos, ya que han sido varios sus romances fallidos con famosos como Taylor Lautner, Harry Styles, Jake Gyllenhaal, Tom Hiddleston, Calvin Harris, entre otros. Y desafortunadamente para Taylor, ninguno de ellos había sido su “príncipe azul”, por lo que a más de uno le llegó a dedicar varias canciones donde ella describe cómo fueron sus relaciones, desde tormentosas hasta las más "simples". Lo que siempre generó molestias en sus ex parejas.

Pero parece que la nombrada “Artista de la Década” ha logrado encontrar a su media naranja con Joe Alwyn, ya que ellos llevan más de 3 años de relación y según dicen las personas más cercanas a la pareja, están muy enamorados desde que se conocieron en el Met Gala del 2016, cuando Swift aún estaba saliendo con Calvin Harris.

La relación entre Joe Alwyn y Taylor Swift ha prosperado tanto que ya se ha llegado a rumorar planes de boda, y el último disco de la cantante, “Lover” lo podría confirmar; puesto que en él Taylor escribió casi todas sus canciones con dedicación para su novio Joe.

Ante esta situación, el actor británico de “La Favorita” expresó en una entrevista para el periódico “The Times” que se siente halagado de que su novia le dedique canciones, y que para nada le desagrada la idea de que ella siga escribiendo sobre él para sus discos.

“Simplemente no presto atención a lo que no quiero prestar atención, rechazo todo lo demás. No me interesan los chismes, ni los rumores a nuestro alrededor. Sé lo que quiero hacer y eso es lo que estoy haciendo, cuidarla y cuidar nuestra intimidad”, fueron las palabras de Alwyn cuando le preguntaron sobre su privado romance con Taylor Swift.

JOE ESTÁ TENIENDO ÉXITO EN EL CINE

El novio de Taylor Swift no sólo está feliz por su sólido romance con la cantante, sino que también celebra el haber obtenido papeles importantes en el cine dónde está demostrando aún más su talento actoral. Y es que Joe Alwyn de 28 años ha tenido roles importantes en cintas como “La favorita”, “Las dos reinas”, “Harriet”, entre muchas otras.

