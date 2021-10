Joaquín Sabina no regresará a los escenarios mientras sus fans usen cubrebocas

El famoso cantante Joaquín Sabina comentó que hasta que el uso de cubrebocas no sea obligatorio volverá a los escenarios, de igual forma comentó que mientras la gente no pueda levantarse a fumar o tomar una copa, pues debido a la pandemia por COVID-19 se han cancelado eventos.

Y es que, el cantautor, es uno de los artistas más reconocidos en España así como en Hispanoamérica, pues donó al Cervantes un legado como la colección completa de la revista literaria argentina Sur. La colección se encuentra en perfecto estado.

En La Verdad Noticias te compartimos en el 2020, que Sabina fue operado de emergencia por un derrame cerebral tras haber sufrido una aparatosa caída en el escenario por lo que tuvo que ser operado de emergencia. Por otra parte ha revelado que volverá para decir hola y adiós.

Joaquín Sabina reaccionó sobre el uso del cubrebocas

El español regresará a los escenarios cuando sus fans no usen cubrebocas

El famoso expresó: "No pienso volver a los escenarios mientras la gente esté con mascarillas o no puedan levantarse o fumar o tomar una copa". Comentó el español, también mencionó que no será hasta dentro de un año y medio. De igual forma dijo que se encuentra bien de salud.

El cantante dio a conocer que no ha tenido COVID-19, pues aseguró que se ha portado como un ciudadano ejemplar, ha seguido fumando y bebiendo, pero expresó que se siente bien. Por otra parte, sobre el encuentro que tuvo con Benjamín Prado y Nativel Preciado, comentó sobre el dinero.

Sabina dijo que el dinero nunca le ha importado, confesó que el dinero le servía para que sus amigos pudieran ir a donde quisieran, por lo que se la pasó bien regalando dinero a sus amigos. Cabe mencionar que en el evento en la cámara acorazada del Instituto Cervantes, guardó la colección en una caja de seguridad.

En el acto estuvo acompañado por Luis García Montero, director de la institución, así como la presidente del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. Posteriormente, se celebró un encuentro, donde el cantautor dialogó con Montero, Benjamín Prado y Nativel Preciado.

¿Cómo está Joaquín Sabina hoy?

Joaquín, el cantautor español está casado

Luego de haber pasado por un momento complicado tras la caída que tuvo en un concierto, el famoso ha revelado que se encuentra bien, incluso reveló en el mes de junio del 2020 que se casó con su pareja tras 20 años de relación. La ceremonia fue especial y solo acudieron personas cercanas a la pareja.

A sus 72 años de edad, el cantante español Joaquín Sabina, logró sorprender a sus fans, pues al poco tiempo de su recuperación, salió desde el balcón de su casa para ovacionar al personal de salud y a sus vecinos, fue un gesto que realizó durante la cuarentena por la pandemia.

