Joaquin Phoenix se convierte en padre ¡Nombra a su hijo en honor a su hermano!

Joaquin Phoenix y Rooney Mara, se han convertido en padres primerizos. La noticia fue revelada durante el fin de semana por el cineasta, Victor Kossakovsky, quien estaba ocupado promocionando su película Gunda en el Zurich Film Fesitval.

Durante una sesión de preguntas y respuestas después de la proyección, Victor Kossakovsky reveló por qué Joaquin Phoenix (un productor ejecutivo detrás de la película) no pudo asistir.

La pareja nombró a su hijo, River Phoenix, en honor al hermano del actor

Joaquin Phoenix y Rooney Mara dieron la bienvenida a su primer hijo juntos el mes pasado. Mejor aún, el cineasta reveló que la pareja eligió nombrar a su hijo River, en honor al difunto hermano del actor.

River Phoenix murió a causa de una dosis de droga en 1993 a la edad de 23 años. Era el hermano mayor de la familia Phoenix, que incluye a los actores Rain, Joaquin, Liberty y Summer.

Joaquin Phoenix y Mara, power couple en Hollywood

La pareja se conoció en el set de "Her" y desde entonces han protagonizado tres películas adicionales juntos: Don't Worry, He will not get far on Foot, Dominion y Mary Magdalene. Joaquin Phoenix ha recibido cuatro nominaciones al Oscar, ganando la primera a principios de este año por el papel epónimo en Joker de Todd Phillips.

Rooney Mara ha sido nominada a dos premios Oscar, una vez a Mejor Actriz en La chica del dragón tatuado de David Fincher y Mejor actriz de reparto en Carol (2016).

Joaquin Phoenix de 45 años, y Rooney Mara de 35, a 8 años de iniciar su romance

Joaquin Phoenix había estado anteriormente en las noticias este mes por, según los informes, que se le ofreció la friolera de $ 50 millones para protagonizar dos secuelas de Joker.

El informe inicial provino de The Mirror y dijo que Joaquin Phoenix ha cambiado su tono de comprometerse a un disparo único a convertirlo en una trilogía, algo que Warner Brothers ciertamente dará luz verde después de que la primera película de Phillips se convierta en una de las características de cómic más rentables de la historia.

Por esta época el año pasado, el propio Phillips reveló que no estaba del todo seguro de si regresaría para las secuelas, aunque confirmó que las conversaciones se habían producido debido al éxito de taquilla de la película.

"Cuando una película gana mil millones de dólares y cuesta 60 millones de dólares, por supuesto que surge", dijo Phillips. "Pero Joaquín y yo realmente no lo hemos decidido. Estamos abiertos. Quiero decir, me encantaría trabajar con él en cualquier cosa, francamente. Entonces, ¿quién sabe? Pero tendría que tener una verdadera resonancia temática. como lo hizo esta, en última instancia, sobre el trauma infantil y la falta de amor, y la pérdida de empatía. Todas esas cosas son realmente las que hicieron que esta película funcionara para nosotros, así que tendríamos que tener algo que tuviera una resonancia temática igual".

