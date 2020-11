¿Joaquin Phoenix estuvo a punto de convertirse en Doctor Strange de Marvel?/Foto: Hipertextual y La Región

Marvel puede haber retrasado la producción para adaptarse al horario del protagonista, pero Benedict Cumberbatch no fue la primera opción del estudio para interpretar al héroe principal en Doctor Strange.

Joaquin Phoenix era el que inicialmente querían para el Sorcerer Supreme, pero a pesar de que el actor entró en las negociaciones finales para unirse al MCU en una etapa, las conversaciones finalmente se vinieron abajo.

Se cree que la razón principal fue la renuencia de Phoenix a firmar un contrato de varias películas con el estudio, lo que va firmemente en contra de su reputación como un talento muy meticuloso a la hora de elegir roles.

También se especuló que no tenía interés en protagonizar un éxito de taquilla de cómics, pero cuando se puso la pintura facial para Joker de Todd Phillips, se demostró que ese no era el caso.

Phoenix brindó una actuación magistral en la película del DCEU. El actor ganó varios premios por su actuación como el villano de Batman/Foto: Insider

Por supuesto, Joker se hizo por unos $55 millones relativamente económicos y era un drama psicológico con clasificación R que estaba ambientado en el universo de DC Comics, pero aún era un proyecto de estudio comercial.

Y después de que la película recaudara más de mil millones de dólares y vio al protagonista obtener un Premio Oscar de la Academia al Mejor Actor, han surgido informes de que Phoenix podría terminar comprometiéndose con las secuelas.

¿Joaquin Phoenix sí podría ingresar al MCU?

Sin embargo, el conocedor Daniel Richtman ahora afirma que Marvel quiere traerlo al redil también para un breve cameo en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donde interpretaría a una versión alternativa del neurocirujano convertido en Maestro de las Artes Místicas que aclama de una Tierra diferente.

También te puede interesar: Doctor Strange in the Multiverse of Madness comenzará a filmarse mu pronto

Si bien sería un huevo de Pascua genial y una adición más que bienvenida al conjunto, existe la posibilidad de que Phoenix no tenga ningún interés en aparecer en una secuela de la franquicia por nada más que un cameo para atraer a los fanáticos. Como tal, queda por ver si podrán subirlo a bordo o no. ¿Te gustaría ver a Joaquin Phoenix en una película de Marvel? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.