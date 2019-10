Joaquín Phoenix ¡TERRIBLE! Es acusado de un hecho en el set del Joker

El actor Gary Gulman, que goza de una carrera que se remonta a inicios de la década de los 90, se ha hecho de un nombre importante como comediante de stand-up en los Estados Unidos, por lo cual no fue sorpresa que el director Todd Phillips lo eligiese para la escena en el club de comedia Pogo’s en Joker.

Lo que más ha impactado ahora es que Gulman confesó que no se había percatado que uno de los “extras” que estaba frustrándolo durante la secuencia era en realidad el reconocido actor Joaquin Phoenix.

Joaquín Phoenix ¡TERRIBLE! Es acusado de un hecho en el set del Joker

Fue para su nuevo especial de comedia The Great Depresh para HBO, que el actor que tambien participó en la famosa cinta, conversó recientemente con Collider sobre su participación en solitario del icónico villano de DC Comics, donde el comediante reveló que solo conversó brevemente sobre la escena con el director, apoyado en dos páginas del guion y nadie le informó que Phoenix sería parte de la escena.

“Lo único que diré que fue un poco irritante es que cuando estaba caminando por el set, había todos estos extras, y claramente les habían dicho que yo lo estaba haciendo bien, por lo que se estaban riendo y estaban entusiasmados. Y había un extra que estaba tan entusiasmado que con su risa me estaba quitando el ritmo. Él estaba riéndose demasiado fuerte y justo cuando estaba a punto de decirle algo a Todd [Phillips] sobre tal vez hacer que el chico no se riera tan fuerte, me di cuenta de que era Joaquin Phoenix.

Dale clic en la estrella de Google News y síguenos

Joaquín Phoenix ¡TERRIBLE! Es acusado de un hecho en el set del Joker

El actor confesó también que ha sido la mejor historia del Joker, por lo que no podía creer que le tomó seis tomas darse cuenta de que el hombre con la risa realmente extraña era el Joker.

TE PUEDE INTERESAR: Ryan Reynolds felicita al Joker por superarlo como mejor película “Clasificación R”

Al final de todo el comediante se sumó a los elogios a Joaquin Phoenix emitidos por personalidades como Josh Brolin (Avengers: Endgame) o Mark Hamill, actor de voz del Joker desde la clásica Batman: The Animated Series de 1992, así como de Vincent D’Onofrio (Daredevil) y Jessica Chastain (It: Capítulo 2), quienes consideran que Joaquin Phoenix merece ser reconocido por su interpretación de Arthur Fleck.