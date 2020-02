Joaquín Phoenix: Keanu Reeves tuvo una relación SENTIMENTAL con su hermano ¡Qué fuerte!

Joaquín Phoenix: ¡Qué fuerte! Keanu Reeves tuvo una relación SENTIMENTAL con su hermano

El actor Keanu Reeves se ha convertido en uno de los famosos más destacados en la industria del cine de Hollywood, pero pese a ello en el pasado, cuando era joven en el cine fueblanco de fuertes rumores de una posible relación sentimental con el hermano del reciente ganador de Oscar Joaquín Phoenix.

Resulta que River Phoenix, el hermano mejor del actual ‘Joker’, Joaquin Phoenix y el actor Keanu Reeves levantaron fuertes rumores de algo más allá de una simple amistad , pues el protagonista de “John Wick” trabajó junto al actor River Phoenix en la película ‘My own private idaho’.

Joaquín Phoenix: La relación SENTIMENTAL de su hermano con Keanu Reeves

Se dice que la química de las estrellas de Hollywood no solo se mantuvo durante los días de filmación, pues se hicieron muy buenos amigos, por lo que se especuló que habrían mantenido un romance, aunque ninguno de los dos se animó a confirmar o desmentir esos rumores.

Hay que destacar que un portal web manifiesta que River Phoenix consideraba a Keanu Reeves como un hombre importante en su vida, por lo que habría sentido un gusto hacia él y que sus romances y rumores sobre su sexualidad, no fueron un problema para él, ya que se encontraba sufriendo por otros pasajes de su vida.

El portal menciona que por su parte Keanu Reeves no ha comentado sobre las acusaciones de su homosexualidad, pero no ha evitado jugar con ellas y en la película ‘My own private idaho', las fuentes dicen que River Phoenix se sintió atraído por Keanu Reeves, quien interpretó a un drogadicto en la película”.

Keanu Reeves y su supuesta boda

Por otro lado, el actor Keanu Reeves, no solo ha causado estos rumores en cuanto a su sexualidad, pues siempre ha sido objeto de especulaciones, y más aún, cuando a mediados de diciembre de 1994, la revista semanal francesa Voice sacó un informe exclusivo señalando que Keanu Reeves se había casado por el rito hebreo con David Geffen, el magnate musical de 51 años.

El periódico italiano Corriere della Sera realizó un extenso despliegue de la ceremonia, a la que supuestamente asistieron Liz Taylor, Steve Spielherg y las modelos Cindy Crawford y Claudia Schiffer.

Ante el escándalo, fueron los propios protagonistas quienes lo desmintieron. En aquel entonces, Keanu Reeves declaró que todo el asunto le parecía ridículo.

