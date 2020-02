Joaquín Phoenix: La TRÁGICA historia de su hermano a quien dedicó el Oscar

La noche de ayer se llevarpn a cabo los Premios Oscar 2020, en donde el actor Joaquín Phoenix, por su interpretación del “Joker”, se llevó el máxima estatuilla Mejor Actor, en donde al recibir el premio dio un discurso conmovedor y se lo dedicó a su hermano River Phoenix.

¿Quién fue River Phoenix?

River Phoenix, el hermano mayor del actor Joaquin Phoenix, también se dedicó a la actuación, su nombre completo era River Jude Bottom y nació en Metolius, Oregon, el 23 de Agosto de 1970. Además de su hermano Joaquín también estaban Rain, Liberty y Summer. Sus padres eran unas personas bastante liberales que les gustaba pasar la mayor parte del tiempo viajando en carretera, lo que ocasionó que sus hijos no tuvieran una educación debida a su temprana edad.

“Seven Brides for Seven Brothers” fue el primer programa televisivo en el que actuó River Phoenix, otros de sus papeles importantes en su infancia fueronThe Riddle of Dyslexia, Surviving: A Family in Crisis y por supuesto, Explorers.

Se ha dicho sobre su talento, que casi no gustaba de actur, pues lo que prefería cantar con su banda, aunque tuvo una trayectoria importante en la actuación en Stan by me (1986), The Mosquito Coast (1986), A Night in the Life of Jimmy Reardon (1988) y en Little Nikita.

River Phoenix, en 1989 fue nominado al Oscar como mejor actor de reparto y si recibió un premio de esa categoría por parte de National Board of Review por su papel en Running on Empty, mientras que sus últimas películas fueron Sneaker (1992), Silent Tongue (1994) yThe Thing Called Love (1993) de Peter Bogdanovich, su último filme.

La trágica muerte de River Phoenix

La muerte de River Phoenix fue de gran impacto ya que fue muy catastrófica, pues a los 23 años de edad, Phoenix tenía una novia, la también actriz, Samantha Mathis, se cuenta que la noche del 30 de Octubre de 1993, había quedado, como de costumbre, verse con ella, unos amigos y sus hermanos Joaquin y Rain, en el Viper Room, bar que pertenecía al actor Johnny Depp en Los Angeles. Ahí tenía planeado tocar con su banda, acto que al final no se cumplió por "falta de espacio".

River muy afligido se sentó con sus amigos a la mesa, después de eso bebió con un líquido que contenía cocaína y heroína pero eso no le fue suficiente, cuando se le realizó la autopsia, se diagnosticó que también había ingerido morfina, efedrina, marihuana y valium

Lo que se dio a conocer que aquel lamentable hecho fue que el actor y cantante comenzó a sentirse muy mal, empezó a vomitar y se cayó al suelo. Su hermano Joaquín, desesperado, lo llevó hacia afuera con la intención de que le diera más aire, en donde todo se complicó y tuvo muchas convulsiones por varios minutos, pocxo despues murió en el hospital la madrugada del 31 de Octubre de 1993.

Tras la muerte de River Phoenix, se hicieron muchas especulaciones, ya era adicto a las drogas y que ese día en especial llevaba días en estado de preocupación, cosa que su madre niega rotundamente.

