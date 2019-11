Joaquín Phoenix: “El Oscar es una m…”

El actor Joaquín Phoenix, famoso por su más reciente interpretación como Arthur Fleck en “The Joker” expresó cuál es su opinión ante los Premios Oscar, y afirmó que no quiere tener ninguno, a pesar de que podría estar nominado como mejor película y como mejor actor.

Expresó que las nominaciones y las entregas son una estupidez, lo considera más como un enfrentamiento y rivalidad y no como una motivación.

“Creo que es una mier… absoluta, no quiero ser parte de eso. No creo en eso. Es como una zanahoria, pero sería la zanahoria con peor sabor que he comido en mi vida. No quiero esa zanahoria”.

Phoenix habló desde su propia experiencia, pues ya estuvo nominado una vez como mejor película por Gladiador, y tuvo que pasar por ese tipo de enfrentamientos y rivalidades con muchos de sus compañeros del medio.

“Fue uno de los peores periodos de mi vida, estábamos promocionando ‘En la cuerda floja’ y nunca quiero volver a tener esa experiencia, fue bastante incómodo, no sé cómo explicarlo. No es como si estuviera en ese lugar donde creo que estoy justo por encima, pero simplemente no quiero sentirme cómodo con esa parte de las cosas” expresó Joaquín para responder la interrogante a cómo fue su experiencia.

Cabe mencionar que “The Joker” se trata de un hombre que es ignorado por la sociedad y lo único que desea es hacer reír a la gente, pero los sucesos que ha vivido hacen que cambie su propia perspectiva sobre el mundo, convitiéndolo en un brillante criminal, y como resultado de la gran actuación de Joaquín Phoenix ha tenido bastantes buenas críticas, diversos premios, ha roto varios récords y ha dejado varias secuencias que lograron que los espectadores miren desde otra perspectiva la vida de este gran villano de DC.

