Joaquín Cosío defendió a Chumel Torres con un contundente mensaje

Actor mexicano defendió a Chumel Torres con un contundente mensaje

El pasado lunes 14 de febrero se dio a conocer que la Fiscalía General inició una investigación contra el youtuber Chumel Torres, luego de que una senadora interpuso una denuncia en contra del famoso por violencia política de género, pero el actor Joaquín Cosío salió en defensa del youtuber.

Y es que, la senadora Bertha Caraveo aseguró haber sido víctima de insultos y actitudes machistas, situación que ha generado varios comentarios en las redes sociales, aunque la publicación del actor mexicano causó todo un revuelo, pues arremetió contra la funcionaria pública.

En La Verdad Noticias te compartimos que tras la ocurrido, Chumel Torres se burló de la denuncia y lo hizo a través de un video que compartió en su cuenta de Twitter dónde cuestionó la libertad de expresión, aseguró que no está triste ni preocupado por la denuncia que enfrenta ante la Fiscalía.

Actor mexicano defendió a Chumel Torres

A través de su perfil de Twitter, el actor mexicano de 59 años de edad comentó lo siguiente: "Me da pena su actuar señora. Lo digo como chihuahuense. Por poquito que sea el poder enloquece". Expresó, motivo por el cual la funcionaria pública no dudó en responder el comentario.

El mensaje de la senadora fue: "Estimado Joaquín, en cambio su forma de actuar me gusta mucho, sobre todo en la película El infierno. Por el contrario, lamento que por defenderme de la violencia machista pense que eso me lleva al terreno de la "locura"... Gaslighting le llaman".

¿Cómo se llama la serie donde sale Joaquín Cosío?

Actor mexicano que participó en Narcos México

El actor mexicano ha tenido la oportunidad de participar en diversos proyectos como la serie "Narcos México", "Señora acero", "Blue Demon", "Mentir para vivir", "Gentefied", entre otros proyectos, mientras que en la gran pantalla han sido "El tigre de santa Julia", "Matando cabos", "El infierno".

Así como "Matando Cabos 2", "The Suicide Squad", "Me gusta, pero me asusta", "Purasangre", entre otros proyectos. Por otra parte, el actor Joaquín Cosío ha causado todo un revuelo en las redes sociales por las recientes publicaciones que ha realizado con respecto a la denuncia contra el youtuber Chumel Torres.

