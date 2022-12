Joanna Vega-Biestro explota en contra de Maxine Woodside ¿Qué sucedió?

Maxine Woodside es catalogada como una de las mejores conductoras del mundo del espectáculo, pues no es un secreto que cuenta con una amplia trayectoria, la cual la ha llevado a entrevistar a varios artistas conocidos en el medio artístico, como el talentoso actor Jorge Ortíz de Pinedo.

De igual manera, no podemos dejar de lado el terrible momento por el que se encuentra atravesando, pues es bien sabido que hace algunas semanas perdió a uno de sus hijos, situación que la mantuvo alejada de los medios y la farándula por un tiempo, pues necesitaba pasar tiempo con su familia.

Sin embargo, en La Verdad Noticias te traemos información completamente nueva sobre la conductora Maxine Woodside ya que una famosa presentadora le envió un contundente mensaje, con el que dejó a todos con la boca abierta, debido a las fuertes declaraciones que realizó.

Joanna Vega-Biestro le responde a Maxine Woodside

La respuesta de Joanna Vega-Biestro

Tras hacerse público que Maxine Woodside le había dicho a Ana María Alvarado que le dijera a la conductora Joanna Vega-Biestro, la verdadera razón por la cual la periodista solo acudía un día a la semana al programa “Todo para la mujer”, la presentadora de “Sale el Sol” expresó lo siguiente.

"Invito a Maxine a que me demuestre en este momento que yo en algún momento toqué el tema de su hijo. Yo jamás me he referido a ese tema, no sé por qué lo sacó y sí la invito a que me demuestre dónde lo dije porque, tal vez, ella no me conoce, pero yo jamás lo haría ni lo hice. Yo no he tocado ese tema".

"Sí, dije que no me quedaba claro lo que estaban diciendo en relación a la salida de Ana, porque ojo, están cayendo en contradicciones, porque dicen que ella decidió estar solamente un día, y después que fue tema de presupuesto. Entonces a mí no me quedó claro".

¿Cuántos años tiene Joanna Vega-Biestro?

La conductora Joanna Vega-Biestro

La conductora Joanna Vega-Biestro tiene 42 años, porque nació el 3 de mayo de 1980 y como muchas grandes mujeres que pertenecen al mundo de la farándula, ha logrado hacerse de una gran carrera en la televisión.

Prueba de lo anterior, es su participación dentro del matutino de Grupo Imagen conocido como “Sale el Sol”, mismo del que forman parte personalidades de la talla del periodista Gustavo Adolfo Infante, con quien protagonizó un fuerte enfrentamiento.

