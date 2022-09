Joanna Vega-Biestro confiesa qué pasó tras el pleito con Gustavo Adolfo Infante

¿Hubo regaño?, ¿qué pasó durante el corte comercial?, ¿seguirán trabajando juntos?, Joanna Vega-Biestro responde a las preguntas que surgieron tras el pleito que involucró a Gustavo Adolfo Infante, Ana María Alvarado y Alex Kaffie en Sale el Sol.

Joanna Vega-Biestro respondió preguntas de sus seguidores sobre el pleito que protagonizó con sus compañeros de ‘Sale el Sol’.

La conductora dijo lo que pasó una vez que se fueron a corte comercial luego del incómodo momento.

Joanna también respondió si los 4 seguirán trabajando juntos.

Luego de que la mañana del pasado 8 de septiembre los conductores de ’Sale el Sol’, Gustavo Adolfo Infante, Ana María Alvarado, Joanna Vega-Biestro y Alex Kaffie protagonizaran un pleito en la sección ‘Pájaros en el Alambre’, la conductora Joanna Vega-Biestro dio a conocer su versión sobre el incómodo momento que pasó al aire.

Joanna Vega-Biestro rompe el silencio sobre Gustavo Adolfo Infante

“Una de las preguntas que me han hecho, si quieren empezar por ahí, es ¿por qué seguimos en el programa? Y pues se los voy a contestar, es un programa que yo quiero muchísimo, al que curiosamente a mí me habían invitado a participar desde que se inició el proyecto… por x o y no entré, pero dicen que lo que es para ti es para ti… cada quien ha trabajado por ese lugar... Somos 4 conductores que ninguno es jefe de nadie, que tratamos de dar nuestra mejor cara, nuestra mejor opinión pero nosotros 4 estamos en igualdad de circunstancias”, comenzó a decir en una transmisión en vivo en sus redes sociales.

La conductora también precisó cómo se vivió el momento en vivo y dijo, “Todos nos quedamos al principio de: ‘¿Qué está pasando?’ Las personas creyeron que estuvo planeado o que era broma y les tengo noticias, no fue, yo jamás me hubiera prestado a algo así y no, tampoco fue por rating, yo no me voy a ir hasta que me digan que me vaya pero yo sí quiero defender mi trabajo, un trabajo que me ha costado mucho tiempo, llevo 23 años y yo empecé rompiéndomela como reportera y poco a poco demostrando que quería ganarme un lugar”.

A quienes pensaban que debían pararlos y sacarlos del aire, Joanna respondió, “hubo muchas personas de la producción que dijeron, ‘oye, está planeado’, el de audio todavía quería meter audio de (lucha) porque pensaron que estaba planeado y no”.

Joanna continuó contestando preguntas de sus seguidores, quienes tenían incertidumbre de saber qué pasó después de la discusión y explicó, “¿Qué nos dijeron? Pues obviamente ellos cuidan su pantalla, obviamente eso no puede volver a pasar y yo me comprometo conmigo misma también a que eso no vuelva a pasar, eso no puede permitirse en ningún trabajo y menos en televisión nacional”.

Y añadió la explicación de lo que sucedió inmediatamente después de haber mandado a comerciales, “Nos fuimos a corte y en ese momento nos separamos, cada quien se fue, yo estaba de que ‘necesito aire’, no cruzamos palabra y luego seguimos con el programa entonces también se puede ver que estábamos sumamente incómodos pero pues también tratábamos de seguir con el programa”, dijo.

Joanna comentó lo que hizo para guardar la calma y seguir con el programa del día, “Respirar y cuidar mi trabajo, ya hicimos esto, no podemos seguir así entonces tratemos de dar nuestra mejor cara”.

Además, respondió lo que hubiera hecho diferente en ese incómodo momento, “Si pudiera haber hecho las cosas diferente pues en ese momento cortarlo y entonces hablar por fuera, tenemos que resolver algo pero no ahí al aire”, indicó.

La conductora también fue cuestionada acerca de lo que piensa de las palabras de Gustavo Adolfo hacia ella en la acalorada discusión y se defendió diciendo, “yo trabajo mucho, tenemos estilos muy diferentes y claro que yo he hecho entrevistas y no sé él a qué se refiere con qué es una ‘exclusiva’ pero creo que no tengo que defender mi trabajo y yo no me considero una persona que esté hablando de ella misma todo el tiempo, ‘yo hice, yo esto, yo el otro’, porque quiero que mi trabajo hable por mí, entonces si para él su opinión es que yo no trabajo, lo siento pero trabajo y trabajo mucho y más ahora que tengo una hija y quiero que ella crezca con una imagen de una mamá, que es una mujer que trabaja para que ella sepa que ella puede hacer y lograr lo que quiera y que no necesita de absolutamente nadie”.

Continuando con las preguntas, Joanna se sinceró sobre la relación que tiene con cada uno de sus compañeros, quienes no precisamente son sus amigos, “(No nos considerábamos amigos) éramos compañeros de trabajo, yo con Ana y Héctor Vargas, con ellos dos sí hice una bonita amistad, Kaffie y Gustavo son compañeros de trabajo a los cuales yo he intentado porque al parecer me he equivocado en el intento, los respeto, sus formas, no las comparto a veces entonces tal vez soy muy intensa en defender mi opinión, no podemos ir por la vida pensando que si no opinas como yo estás en mi contra”, dijo.

Joanna no cree que lo sucedido cambie su forma de trabajo pues expresó, “Esperamos sacudirnos esto rápido, ya depende de lo rencoroso, orgulloso de cada quién, pero mi estilo no puede cambiar porque yo no soy ningún personaje en la televisión, yo soy yo y la forma en la que yo trabajo entonces no puedo cambiar mi forma ni mi estilo, voy a seguir dando mi opinión”.

De igual forma, la conductora pidió disculpas al publico y dijo sentirse avergonzada por lo que sucedió, “Me siento apenada sí tengo que decirlo porque de verdad, jamás me hubiera gustado estar en un momento tan lamentable, tan vergonzoso, que se salió de las manos, nos tomó tan a la sorpresa que nos tardamos a mandar a corte… al principio era de ¿Es real lo que está pasando? Pero también creo que es importante aprender a respetar las opiniones de las demás. Si alguien tiene un problema con una persona, los demás no tienen por qué comprarse esos problemas, yo, puede que me equivoque, que no estén de acuerdo con lo que yo digo, se vale pero yo trato de ser lo más objetiva posible y respetuosa”.

Joanna también aprovechó su transmisión para pedir disculpas al público y dijo, “También ofrecerles una disculpa porque sí fue un momento sumamente incómodo, un momento que no debe pasar en televisión, situaciones que no hay manera”.

Sobre las disculpas que dieron hoy en el programa en vivo por lo que pasó el 8 de septiembre, Joanna aceptó que era un momento de mucha incomodidad para todos, “Sí era un momento muy incómodo porque ni siquiera sabíamos, se platicó antes de entrar al aire, cada quien iba a exponer su punto, entonces veníamos de un día antes, una situación sumamente incómoda entonces sí estábamos incómodos, no había manera y por más que uno trata de poner su mejor cara, pues no”.

Vega-Biestro dijo que no estuvo de acuerdo con las formas de su compañero y hubiera optado por platicarlo en lugar de una discusión, “Lo que no está padre son las formas, si él no está a gusto con ciertas cosas, se vale platicarlo pero llevarlo a eso pues no”.

Finalmente, la conductora precisó que hubo un aprendizaje en lo sucedido, por lo que no volverán a tocar el tema, “Creo que también hay un aprendizaje aquí y es, sacudirse las cosas, darle vuelta a la página y next (siguiente), tampoco uno puede estar enganchado con los problemas porque qué flojera vivir así”.

“Gracias por todos los comentarios, de verdad estoy hasta conmovida porque siempre he dicho que nosotros no debemos ser la nota, nosotros solamente damos la nota y lamentablemente ahora nos tocó ser la nota y pues sí estoy de verdad muy agradecida porque lo que es con Ana y conmigo hemos recibido muchas muestras de cariño”, concluyó.

