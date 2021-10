Joanna Cameron, estrella de The Secrets of Isis de DC, muere a los 70 años

Joanna Cameron, estrella de The Secrets of Isis de CBS , falleció. Según un tweet de la coprotagonista de Isis, Joanna Pang Atkin.

La clásica estrella de DC sufrió un derrame cerebral la semana pasada y falleció el 22 de octubre. Tenía 70 años.

Cameron comenzó su carrera en How to Commit Marriage de Norman Panamá en 1969 y protagonizó un puñado de proyectos antes de conseguir lo que terminaría siendo su papel más notable para la compañia de DC Comics.

El anuncio de la muerte de Joanna Cameron

Esta fue la publicación de su compañera

Al mismo tiempo que Lynda Carter protagonizaba su serie Wonder Woman , CBS también estaba desarrollando The Secrets of Isis , otra serie con personajes del establo de DC Comics. Cameron interpretó al personaje principal del programa, Isis / Andrea Thomas, y a menudo aparecía junto a Shazam !, quien se hacía llamar Capitana Marvel, franquicia que por cierto tendrá su segunda pelicula.

"Es triste publicar que JoAnna Cameron 'The Mighty Isis' ha volado al cielo", tuiteó Atkins el domingo por la mañana. "Sufrió un derrame cerebral y falleció por complicaciones el viernes pasado. Compartimos la maravillosa y duradera experiencia de hacer 'Los secretos de Isis'. Que ella RIP ".

The Secrets of Isis terminó funcionando durante 22 episodios entre dos temporadas de 1975 a 1976. Cameron, naturalmente, protagonizó los 22 episodios mientras que Atkins apareció en 15.

Después de que Cameron terminó su papel en Isis , solo apareció en otros cinco proyectos, incluidos dos episodios de la serie The Amazing Spider-Man de Nicholas Hammond, antes de retirarse en 1980.

El último crédito de Joanna Cameron en Hollywood fue como directora y productora de Blue Angels en Razor Sharp , un documental sobre el equipo de vuelo Blue Angels de la Armada de los Estados Unidos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.