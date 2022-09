Joan Sebastian y el “beso de hombre” que le pidió a Raúl Velasco

Joan Sebastian es uno de los cantantes que se le negó muchas veces la oportunidad de presentarse en "Siempre en Domingo", el programa que invitaba a las máximas figuras a nivel nacional e internacional del espectáculo.

Hay que destacar que la televisión mexicana vivió una época irrepetible con el programa "Siempre en Domingo" llegando cada fin de semana hasta millones de hogares de nuestra nación y otras latitudes.

Los mejores artistas pasaron por ahí y se consagraron, con Raúl Velasco como presentador y muchas veces padrino musical de estos, pero Joan Sebastian no gozaba de estos privilegios.

Joan Sebastian y el reproche a Raúl Velasco

Resulta que al llegar hasta su escenario era una aspiración que algunos lograron y muchos más se quedaron en el camino de hacerlo y esto fue lo que le pasó a Joan Sebastian, quien estuvo en la emisión una de muchas veces.

Fue ahí con toda sinceridad como le caracterizaba, el cantante se plantó ante Raúl Velasco para expresarlo un reproche muy a su estilo, con caballerosidad y emoción, además claro está de una buena canción.

Tal parece que sin tapujos y de una forma inesperada, Joan Sebastian se plantó en ese escenario de "Siempre en Domingo" para cantar el tema "25 Rosas"; previo a esto, tomó su micrófono y expresó su sentir hacia Raúl Velasco, quien le miró atento y con sorpresa

"Quiero comentar algo bien importante. Al inicio de este programa dije algo que quizá no se entendió, pero ahora lo voy a decir con todo el agradecimiento y ojalá se llegue a palpar porque soy medio malo para hablar", anunció el cantautor.

Luego de ello, llegó la sentencia de un recuerdo que se acompañó de honestidad: "Raúl, quiero comentarte que hace muchos años, a los inicios de tu programa que ha tenido tanto éxito y ha hecho tantas estrellas, había un muchacho soñador que se te acercaba mucho y daba mucha lata por los pasillos, te andaba persiguiendo. Y la verdad no te lo tomo a mal, eres un hombre como eres todavía, muy ocupado y luchador", precisó.

Joan Sebastian y el beso que le pidió a Raúl Velasco

Luego de soltar ese recuerdo, Joan continuó con palabras que taladraron los sentimientos de Raúl Velasco: "Un día ya desesperado y rebasando mi prudencia, te enfrenté franca y llanamente y te dije: 'Señor Velasco ¿No tuviera usted un momento para mí?' y me dijiste 'No tengo un momento para ti, estoy muy ocupado, perdóname, hasta luego”.

“En ese momento Raúl me hice una promesa, me juré sin coraje y con mucha fe que un día ibas a tener tiempo para mí".

En eso prosiguió a pedirle un beso de hombre a Raúl Velasco y para rematar esa historia, brindó cariño al conductor y le hizo una especial petición de caballeros, de hombres.

"Quiero agradecerle a Dios, a la vida, agradecerte a ti Raúl Velasco los consejos que a través de tantas enseñanzas le has dado a mi vida como hombre, como artista, agradecerte profundamente el apoyo que ha servido en grande para cimentar una carrera, la carrera de Joan Sebastian".

"Que Dios te bendiga y permíteme ante mi público y ante el mundo darte un beso de hombre".

Fue así que se suscitó el afecto entre ambos y en respuesta, Velasco agradeció su sinceridad y se disculpó por no haberle atendido en antaño: "Y yo permíteme que te pida perdón, porque muchas veces uno no abre su corazón y está receptivo a las personas por las ocupaciones. Pero no podemos estar tan ocupados como para cerrar el corazón a un ser humano. Discúlpame, los tiempos han cambiado y Raúl Velasco también", dijo.

Cabe destacar que por último ambos se dieron la mano de nuevo estrechando sus manos y diciéndose un franco "Te quiero mucho". Luego de esto, Joan Sebastian interpretó su tema "25 Rosas".

