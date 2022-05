Joan Sebastián es acusado de acosar sexualmente a una joven de 14 años

La mujer rompió el silencio durante una exclusiva entrevista para Chisme No Like.

Joan Sebastian se ve inmerso en una nueva polémica luego de que Marisol Castro, una reconocida intérprete del género regional mexicano, declaró en entrevista exclusiva para el programa Chisme No Like que sufrió acoso sexual por parte del cantante cuando ella apenas tenía 14 años de edad.

De acuerdo a sus declaraciones, la artista señaló que dicho suceso provocó que tuviera que acudir a terapia por varios años. En lo que respecta a lo ocurrido, ella indica que conoció al fallecido cantante por un amigo de la familia que en aquel entonces trabajaba para la ANDA.

Marisol Castro realizó fuertes acusaciones en contra del fallecido cantante.

Al darse cuenta de su talento, el también ex esposo de Maribel Guardia la invitó a cantar con ella, lo cual le emocionó demasiado. Sin embargo, esta felicidad se vio opacada al darse cuenta de que él tenía comportamientos poco extraños que no le agradaron en lo absoluto.

Mamá de Marisol Castro evitó que pasará lo peor

Marisol Castro menciona que el fallecido cantante la abrazaba y tocaba de una manera poco respetuosa a cambios de promesas: “No medí las consecuencias. Yo pensé que era normal. Te empieza a tocar, a agarrar las manos, te empezaba a decir al oído cosas muy lindas y te empiezas a debilitar y te dice que te va a grabar un disco”.

Finalmente, la intérprete de ‘Yo Soy’ señala que fue gracias a su madre que este incidente no pasó a mayores: “Mi madre me decía que sentía algo en su corazón… Toca la puerta y la forza para entrar; me avergüenza mucho, me jaloneó y me dijo unas cosas feas y fuertes, la falda subida, despeinada”.

¿Cuándo murió Joan Sebastian?

El extenso repertorio del también llamado "El Rey del Jaripeo" lo convirtió en una leyenda de la música mexicana.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Joan Sebastian murió el 13 de julio de 2015 en Teacalco, una localidad de Amacuzac, Morelos a causa de una falla orgánica múltiple, la cual fue derivada del cáncer de huesos que padecía desde 1999.

