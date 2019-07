Joan Sebastian: José Manuel Figueroa revela por qué no fue albacea de su padre (VIDEO).

El pasado 13 de junio se cumplió el cuarto aniversario luctuoso de Joan Sebastian y por ello José Manuel Figueroa compartió una grata entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda; en donde reveló los motivos por los cuales no fue el albacea de su padre. Además aseguró que para “El Poeta de Juliantla” el firmar el testamento era estar un paso más cerca de la muerte.

Otra de las cosas que pudo revelar José Manuel Figueroa de 44 años de edad fue que se quedó con algunas pertenencias de su padre y que el sombrero que utilizó en la bioserie de su padre, pertenecía a “El Rey del Jaripeo”. Respecto a la incertidumbre que se vive con respecto a la herencia de Joan Sebastian, comentó lo siguiente:

"yo creo que de todas las preguntas que se me han hecho desde que se murió mi padre, ahorita contestarte a ti es la más difícil que se me ha presentado en mi carrera. No puedo mentir (…) a ti te tocó una etapa en donde mi padre, no quiero utilizar la palabra, pero estaba vencido, estaba astillado el alma".

José Manuel Figueroa rechazó ser albacea de Joan Sebastian

Además Joan Sebastian: José Manuel Figuero revela por qué no fue albacea de su padre (VIDEO) reveló que Joan Sebastian vivió mucho tiempo engañado, de igual forma su manera en la que encaró la muerte de su hermano Trigo fue importante para que “El Rey del Jaripeo” le diera dicha responsabilidad.

"Yo amé a mi padre, lo amé como hijo (…) creo que mi padre, vivió un poco engañado, porque él pensaba que la gente reaccionaría de alguna manera, pero cuando él murió fue otra. La razón por la que mi padre quiso dejarme esa obligación era porque en vida le tocó ver cómo lidié con el monstruo de la muerte de Trigo, y cómo me encargué que él viviera otra pena de perder a otro de sus hijos. Ser albacea no me daba felicidad y lo dejé libre, entró Baltazar, un amigo de mi padre".

