Joan Jett explica por qué The Runaways se separaron

A cerca de 40 años de su fin, The Runaways sigue como uno de los grupos más importantes del rock hecho por mujeres, por ello resulta interesante escuchar los comentarios de Joan Jett, una de sus más destacadas integrantes quien aseguró durante la plática con el baterista de Metallica, Lars Ulrich, que no existieron peleas, sino que las diferencias apuntaban más hacia lo musical.

"Creo que fue una progresión natural. Cada una de nosotros creció e intentábamos descubrir quiénes éramos como músicas, por lo que comenzamos a discrepar sobre el tipo de música que queríamos tocar", comentó.

The Runaways se separaron en 1979.

Al respecto, Joan Jett asegura que tanto ella como Lita Ford y Sandy West disfrutaban del hard rock, pero estas últimas deseaban ir en esa dirección más que ella. "Definitivamente yo era más punk-rock, más del rock and roll", dijo, recordando que por la aquella época trabajan con el productor John Alcock, quien también parecía incitar a que la música fuera más pesada.

"Yo pensé 'Tengo un mal presentimiento. No quiero que me despidan de una banda que yo inicié'. Hicimos otro álbum, pero decidimos separarnos. Estoy segura que ninguna de nosotras quería hacerlo. Nos llevábamos bien, así que no hubo roce de ningún tipo", concluyó.

Ricardo D. Pat