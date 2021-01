JoJo Siwa se sincera sobre ser parte de la comunidad LGBTQ “Estoy tan feliz”

Jojo Siwa, de 17 años, se abrió en una transmisión en vivo de Instagram durante el fin de semana sobre estar "tan feliz" después de recibir un gran apoyo por dos publicaciones que hizo a principios de la semana pasada que parecían indicar que había salido del closet y ahora forma parte de la comunidad LGBTQ.

"Alguien preguntó: '¿Cuánto tiempo has sido parte de la comunidad? ¿Cuánto tiempo has sido lo que eres?' No lo sé", dijo Siwa. "Creo que toda mi vida, porque toda mi vida he sido realmente justa, me gusta la gente. Pero nunca me había enamorado antes, pero siempre creí que mi persona iba a ser mi persona. Si esa persona resultaba ser un niño, entonces genial. Si esa persona resultó ser una niña, genial ".

"Estoy lo más feliz que he estado, y eso es lo que importa".

Como informamos en La Verdad Noticias, Siwa publicó un video a principios de esta semana en TikTok de ella pronunciando la letra de "Born This Way" de Lady Gaga, típicamente conocido como un himno LGBTQ.

A través de redes sociales Jojo Siwa reveló que forma parte de la comunidad LGBTQ

La reveladora publicación de Jojo Siwa

Luego, el viernes, tuiteó: "Mi prima me compró una camisa nueva", con una foto de ella con una camiseta que decía "MEJOR. GAY. PRIMA. SIEMPRE".

Jojo Siwa recordó una discusión con sus padres en la que su madre dijo que se dio cuenta "hace dos años" de que a su hija no "solo le gustan los niños". Tanto su mamá como su papá fueron un gran apoyo, agregó Siwa.

"Alguien preguntó, '¿Qué etiqueta eres?' Sabes, he pensado en esto, y la razón por la que no estoy lista para responder es porque realmente no sé esta respuesta", dijo. "Creo que los humanos son increíbles. Creo que los humanos son personas realmente increíbles. Ahora mismo estoy súper feliz y quiero compartir todo con el mundo, realmente lo hago, pero también quiero mantener las cosas en mi vida en privado hasta que esté lista para hacerlo público ".

Ella agregó: "Pero ahora mismo lo que importa es que ustedes saben que no importa a quién amen, que está bien. Y que es asombroso. Y que el mundo está ahí para ustedes".

My cousin got me a new shirt pic.twitter.com/DuHhgRto7b — JoJo Siwa!��❤️�� (@itsjojosiwa) January 22, 2021

A lo largo de la transmisión en vivo, Siwa sonrió y reiteró a sus fans lo feliz que estaba.

"No importa qué, los amo chicos. Los protegeré para siempre", dijo. "Si pudiera darte algún consejo, haz lo que sea que te haga feliz".

La nativa de Omaha, Nebraska, cuyo nombre de nacimiento es Joelle Joanie Siwa, es famosa por sus moños gigantes para el cabello, atuendos brillantes y personalidad deslumbrante, y cuenta con millones de seguidores en línea. En YouTube, Instagram y TikTok, Siwa ha acumulado más de 42 millones de seguidores.

La respuesta de los seguidores de Jojo Siwa

Los fanáticos se apresuraron a celebrar la noticia en las redes sociales. "Que Jojo Siwa salga del closet es tan importante, su audiencia es más joven y que los niños puedan admirar a alguien que NO sea heterosexual podría ayudarlos a descubrirse a sí mismos y, con suerte, hacer que las generaciones futuras sean aún más abiertas. Esta es una cuenta de jojo siwa stan" @sisterariola escribió.

@bridgetsrose agregó: "que jojo siwa salga del clóset en lo que podría considerarse la cima de su carrera cuando su audiencia son principalmente niños es un movimiento tan poderoso y la respeto mucho por eso"

El mundo del entretenimiento conoció a Siwa inicialmente en 2013, cuando apareció como concursante en el spin-off de "Dance Moms" "Abby's Ultimate Dance Competition" antes de conseguir un papel como habitual de "Dance Moms" en 2015.

¿Qué dijo Abby Miller de Jojo Siwa?

Abby Lee Miller, ex entrenadora de baile de Siwa en "Dance Moms", escribió en Instagram en respuesta a la declaración de Siwa que ella "siempre supo que el mundo sería un lugar más colorido, positivo y brillante con una triple amenaza amable, amorosa y deslumbrante como usted en él - un ejemplo brillante para que los niños vivan sus MEJORES vidas todos los días ".

En 2017, Nickelodeon firmó un contrato de talento con Siwa, lo que llevó a la serie animada de 2018 sobre ella y su perro, "The JoJo and BowBow Show Show". También ha trabajado con Nick Cannon en "Lip Sync Battle Shorties" y prestó su voz para la secuela de la película "Angry Birds" del año pasado.

Siwa fue recientemente desenmascarada en "The Masked Singer", donde apareció como la T-Rex. Algunas pistas sobre su pasado, como un plato de comida chatarra condimentado con purpurina, fueron obsequios para los fanáticos.

Ha superado varias controversias durante el último año. Más recientemente, Siwa habló sobre el juego de mesa para niños de Nickelodeon "JoJo's Juice", que presenta su semejanza junto con lo que ella llamó contenido "grosero" e "inapropiado". Aclaró que "no tenía idea de los tipos de preguntas" que se incluyeron.

Siwa defendió su video musical "NONSTOP" a principios de este verano después de que una bailarina fuera acusada de usar la cara negra.

"¡Estamos hablando de niños disfrazados de animales de circo! Nadie en mi video lleva la cara negra", dijo.

