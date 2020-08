Jisoo de BLACKPINK ingresa a la actuación en el K-Drama “Snowdrop”/Foto: Live Wallpaper HD

La integrante de BLACKPINK, Kim Ji-soo, conocida popularmente por su nombre artístico Jisoo, ha sido elegida como la actriz principal en la próxima serie dramática coreana de JTBC "Snowdrop".

La estrella del K-Pop está lista para hacer su debut en un K-drama con el papel principal en la próxima serie dramática titulada tentativamente "Snowdrop" que se lanzará en algún momento de 2021.

La producción del drama televisivo está a cargo del escritor Yoo Hyun Mi y el director Jo Hyun Tak, quienes también trabajaron en la exitosa serie "SKY Castle".

YG Entertainment, la agencia de gestión de Jisoo intervino y confirmó la noticia al publicar un comunicado oficial después de que varios medios informaron la noticia, según Allkpop. "Es cierto que Jisoo protagoniza el nuevo drama Snowdrop", mencionó un representante de la agencia.

La joven de 25 años había hecho previamente un cameo y apariciones especiales en series de televisión de Corea del Sur como "The Producers" de KBS 2TV en 2015 y "Arthdal Chronicles" de tvN en 2019. Sin embargo, el próximo drama será su debut en toda regla como actriz principal en dramas televisivos de Corea del Sur.

Jisoo hizo su debut como cantante como miembro del grupo de chicas de K-pop de cuatro miembros "BLACKPINK" junto con Lisa, Jennie y Rosé bajo YG Entertainment en 2016. La banda es actualmente uno de los grupos de chicas de K-pop más populares en el mundo y tiene un patrimonio neto total de $32 millones.

BLACKPINK prepara el lanzamiento de nueva música

Mientras tanto, BLACKPINK lanzará un nuevo sencillo en colaboración con la cantante estadounidense Selena Gomez el 28 de agosto. Su canción titulada "How You Like That", que fue lanzada a principios de este año, se ubicó como la canción de mayor audiencia para un grupo de chicas de K-pop en la lista Hot 100 de Billboard.

La banda también lanzó recientemente el segundo teaser para su próximo sencillo pre-debut que dejó a los fans esperando ansiosamente su lanzamiento. El póster teaser consistía en una paleta doble multicolor brillante con los nombres de los artistas colaboradores mostrados en los palitos de paleta.

El grupo femenino de k-pop más destacado, tendrá una colaboración con la cantante estadounidense Selena Gomez/Foto: Youtube

Selena Gomez también publicó una imagen teaser del próximo video musical en su Instagram. La foto consistía en un primer plano de un camión con "selpink" escrito en su matrícula. Además, la banda también lanzará su álbum de estudio debut titulado "The Album" el 2 de octubre. ¿Te gustaría ver a otra integrante del grupo ingresar al mundo de la actuación?