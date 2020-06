Jisoo de BLACKPINK conoce la historia del fenómeno global

Jisoo debutó oficialmente en la escena K-pop en 2016 como miembro de Blackpink

Ella dice que a lo largo de su larga carrera y poco convencional no ha dependido de nadie más que de sí misma. Aunque la cantante surcoreana Jisoo debutó oficialmente en la escena K-pop en 2016 como miembro de Blackpink, ha sido una estrella en ascenso durante casi una década. Desde sus actividades previas al debut hasta convertirse en miembro de uno de los grupos de chicas más grandes del mundo, esta es la historia poco convencional pero poderosa de Jisoo.

Su vida temprana

Kim Ji-soo nació en la ciudad de Gunpo, al sur de Seúl, en la provincia de Gyeonggi de Corea del Sur, en enero de 1995. La más joven de tres hermanos, jugaba baloncesto y tomó clases de taekwondo, y era una gran fan de la legendaria banda de chicos TVXQ como un niño. Asistió a la secundaria de la Escuela de Artes Escénicas de Seúl y se convirtió en aprendiz de YG Entertainment en 2011.

Jisoo fue presentada lenta y crípticamente al público en general, y YG la reveló inicialmente como "Mystery Girl No 2", antes de que su foto y nombre fueran revelados a principios de 2013.

Se convirtió en una artista de K-pop popular años antes de su debut oficial con Blackpink. Hizo colaboración en videos musicales por una variedad de artistas de K-pop (incluidos Epik High y Hi Suhyun en 2014), consiguió acuerdos de patrocinio (con marcas como LG, Nikon y Samsonite), hizo apariciones en televisión (el programa de variedades 1 Night 2 Days en 2015), y comenzó una carrera como actriz (en el drama surcoreano de 2015 The Producers).

El interés era tan alto que Jisoo recibió una oferta para unirse al sello rival SM Entertainment cuando un gerente intentó reclutarla en un concierto.

Su papel en Blackpink

Los miembros de Blackpink fueron presentados con un despliegue de fotos de una semana de duración mostrando sus diversos estilos antes de su debut en el verano de 2016.

Jisoo fue la tercera revelada, antes de que sus habilidades para el canto y su belleza visual se exhibieran por completo en los explosivos singles de debut de Blackpink.

Si bien los miembros de Blackpink no tienen roles designados, Jisoo se ha destacado por mantener juntas las armonías vocales del grupo. Su compañera Jennie le dijo a Billboardmagazine que "Jisoo sería la más callada, pero entonces ella diría, '¿Qué tal esto?' Ella haría esta armonía, y nosotros diríamos, '¡Eso es muy bueno!' hora tiene otra armonía increíble ".

Como el miembro más viejo de Blackpink, Jisoo cuida a sus compañeras de banda. La cantante cuida a los otros miembros en el escenario para asegurarse de que no se lastimen. Uno de los ejemplos más notables de su naturaleza afectiva se produjo al escribir una carta para Lisa de Blackpink, que hizo llorar a la integrante más joven del grupo en la televisión.

Jisoo también es conocida por su multifacética personalidad impredecible y peculiar que aparece durante programas de televisión y eventos en vivo. Los fanáticos saben que tiene un amor peculiar por tratar de equilibrar los elementos de su cuerpo: una vez fue captada por la cámara tratando de equilibrar una botella de agua en su hombro en un programa de premios de 2017.

Su trabajo en solitario

Después de su debut, Jisoo continuó mostrando promesas en campos más allá de la música.

Actuó en un comercial de LG con sus compañeros de sello Ikon, donde apareció en una historia romántica retorcida con varios de los miembros de la banda de chicos.

El anuncio no solo mostró las habilidades de Jisoo como portavoz, sino también en la actuación.

En 2017, se convirtió en una de las tres MCs del programa semanal de música K-pop Inkigayoalongside co-anfitriones Jinyoung de Got7 y Doyoung de NCT. En 2019, volvió a actuar en el drama surcoreano Arthdal Chronicles. Si bien su intervención fue breve, el interés en su apariencia fue enorme, con el hashtag #JisooOnArthdalChronicles convirtiéndose en un tema de tendencia en Twitter.

Su imagen

Jisoo llegó a la lista de los 20 ídolos de K-pop favoritos de Gallup Corea en 2018 y 2019. Una encuesta similar realizada a 100 ídolos de K-pop vio a Jisoo clasificarse como una de las estrellas más bonitas entre sus pares en 2018.

En sus propias palabras

La carrera de Jisoo ha sido larga y poco convencional, pero ella ha dicho que, a pesar de todo, no dependía de nadie más que de sí misma.

"Cuando miro hacia atrás en el tiempo que pasó, me hace pensar que en realidad soy una persona bastante fuerte", le dijo a Elle Korea en 2019.

"Incluso cuando estaba pasando por tiempos difíciles, nunca pensé realmente en confiar en los demás ... Creo que es debido a los tiempos difíciles que soporté solo que pude volverme tan fuerte".

En última instancia, el viaje de Jisoo se trata de compartir esa fortaleza con aquellos que la admiran, especialmente las jóvenes.

“Quiero decirles a las jóvenes que intenten pensar en su futuro como modelos a seguir. En lugar de perseguir [ser] otra persona, espero que sigan con confianza sus propios caminos mientras miran hacia el mañana de sus sueños.

"Yo mismo intenté seguir a las personas que me rodeaban, y me perdí y terminé sintiendo un vacío en lugar de una sensación de logro. Me gustaría que todos encuentren sus propios modelos a seguir dentro de sí mismos ".