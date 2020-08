Jin de BTS se realiza cambio de look: ¡Estrena nuevo color de cabello!/Foto: Allure

ARMY definitivamente quedó perplejo por un segundo, pero no se sorprendió por completo al ver a Jin debutar un nuevo color de cabello (ARMY está un poco confundido entre naranja y marrón claro) cuando BTS apareció para un evento en línea de Map of the Soul: 7 - The Journey en Japón.

Dado que el septeto pronto comenzará su próximo regreso, el fandom está acostumbrado a ver a los miembros cambiar su color de cabello con cada regreso. Mientras que Jin mostró abiertamente su color de cabello, ARMY estaba intrigado por RM, Jimin y V, quienes usaron sombreros negros y una boina negra para ocultar su color de cabello respectivo.

JIMIM WEARING A BERET TAEHYUNG AND NAMJOON WEARING HATS ?!!! NEW HAIR COLORS AKAJSJSKJS AND JIN’S HAIR COLOR !!! ALL FOR COMEBACK LIKE HELLOOO #MTVHottest BTS @BTS_twt pic.twitter.com/MuPZNObN4G — F⁷��☻ ( ia ) (@CosmosOfJoyHope) August 1, 2020

De hecho, será emocionante ver los colores de cabello puestos por cada miembro durante su próximo regreso, que comenzará con un lanzamiento en inglés que tiene vibraciones optimistas similares a Mic Drop y Waste It On Me.

SEOK JIN CABELLO NARANJA

mi corazón no soporta esto, no estoy, me mori ��✨��#MTVHottest BTS @BTS_twt pic.twitter.com/o2FCkPPXpO — ▪️�������� ������ ▪️ ᬁ ᪥ES᪥ (@btsunike08) August 1, 2020

Idols de BTS revelan algunos secretos personales

Durante la entrevista, cuando se preguntó a los miembros quién es la persona con más probabilidades de sobrevivir en una isla, eligieron a Jungkook, quien bromeó diciendo que no puede sobrevivir sin ARMY.

V fue votado como el más a la moda y recibimos un lindo y encantador movimiento de MJ de Taehyung como respuesta. Además, TaeTate también fue votado como el que puede hacerse amigo de un extraterrestre, a lo que el cantante de Sweet Night exclamó: "Si dijeran esto por la persona más ordenada, me sentiría mejor, pero ¿por los extraterrestres? ¿Qué es eso?" Traducción del miembro ARMY @ thetaeprint.

Jin fue elegido el mejor cocinero de BTS, mientras que J-Hope tiene la habitación más limpia. Hablando de Seokjin, cuando un miembro de ARMY le preguntó por qué es tan guapo, el Sr. Worldwide guapo bromeó: "Solo tienes que nacer así, es difícil", a través de la traducción del miembro de ARMY @ bcimjk.

V reveló que Suga promete mostrar sus habilidades con la guitarra a ARMY una vez que Yoongi mejore en eso, mientras que Hobi quiere intercambiar lugares con su miembro de la línea '94 Namjoon por un día debido al cerebro inteligente del líder de Bangtan.

"Cuando veo que los miembros están a mi alrededor, me siento más aliviado … especialmente cuando terminamos el escenario y estamos detrás del escenario, siento vacío, pero si los miembros están a mi alrededor, siento que estoy consolado y aliviado", divulgó Jimin, su mejor método de relajación, a través de la traducción del miembro ARMY @ choi_bts2.

Cuando se le preguntó a Taehyung qué es lo que quiere hacer antes de morir, TaeTae se conmovió con su respuesta que decía: "Quiero estar con los miembros hasta que muera".

Ya que el grupo de los BangTan Boys desean conquistar mucho más el mercado occidental, en este agosto lanzarán la que podría ser su primera canción completamente en inglés. Se sabe que cada uno de los surcoreanos está tratando de dominar este idioma, a excepción de RM, ya que él habla inglés desde hace unos años/Foto: PSN Noticias

Como Jungkook tuvo que volar durante su actuación de Euphoria en los conciertos, cuando se le preguntó si estaba asustado, Kookie confesó emocionado: "No tengo miedo por la canción, la atmósfera y la idea de que ARMY me está mirando. Estoy feliz."

"Los momentos más felices en estos días fueron los momentos en que simplemente nos reímos, conversamos y bromeamos mientras hacíamos práctica de baile", dijo Jin en un momento feliz reciente.

En sus mensajes finales, BTS habló sobre cómo estaban agradecidos de interactuar con ARMY y cuánto los extrañan. Golden Maknae y ChimChim se burlaron de ARMY al revelar que el septeto actualmente está preparando algo especial. Si están hablando de su lanzamiento individual del 21 de agosto o de su próximo álbum, tendremos que esperar y ver.

Con la llegada de esta nueva etapa para los chicos BangTan y el cambio de estilo en algunos de ellos ¿Te agradó el nuevo color de cabello de Jin? ¿Y qué colores crees que lucen RM, Jimin y V? ¡Déjanos tu comentario!