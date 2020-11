Jin de BTS fue COMPARADO con D.O. de EXO y los fans se enfurecieron/Foto: Pinterest

Una publicación en Twitter desató una discusión entre dos grandes fandoms de grupos de chicos en Corea del Sur: EXO- L y BTS ARMY. Ambos intentaron defender a sus ídolos en las redes sociales de Twitter.

Como resultado, D.O. del grupo EXO y Jin de la banda BTS fueron tendencia en Twitter el domingo 15 de noviembre de 2020 por la tarde. Ambos lideraron con los hashtags #Kyungsoo y #OurLovelySeokjin.

De acuerdo con el medio Allkpop, todo comenzó cuando un fan del K-Pop hizo un tuit en la red social comparando la 'nota alta' de Jin BTS y D.O. de EXO. Sin embargo, los tweets ahora se han eliminado.

Esto hizo que los fans de EXO ( EXO - L) y los fans de BTS (ARMY) comenzaran a comparar a los dos talentos artistas.

Desafortunadamente se inició una discusión a causa de la publicación. Cada uno de ellos defendió a su idol y desencadenaron una “fan war” (guerra de fandoms).

Muchos tuits y muchas palabras que fueron dichas por ambas partes terminaron siendo tendencia de Seokjin y Kyungsoo en el trending de Twitter.

D.O. y Jin son dos poderosos talentos del K-Pop

Sin embargo, esta clase de discusiones en internet no tienen tanto sentido para quienes saben que cada uno de los idols cuenta con una poderosa voz que conmueve el corazón de los seguidores.

D.O. cuyo nombre real es Do Kyung-soo, no sólo es un excelente cantante, sino también un talentoso actor. El miembro de EXO conquista a los fanáticos con la emoción que le pone a cada una de sus interpretaciones.

Mientras que Seokjin, el integrante de mayor edad de los BangTan Sonyeondan también logra conquistar el amor de sus millones de fans de todo el mundo con cada una de sus interpretaciones musicales.

El Worldwide Handsome tiene una enorme base de fans que siempre lo apoyan al igual que otros idols del k-pop/Foto: Pinterest

Cada uno de los idols cuenta con una impresionante capacidad artística, pero está en los fans elegir a su preferido. ¿Quién es tu bias, Jin o D.O.? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

