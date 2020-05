Jimmy Kimmel hace llamado para no votar por Donald Trump en próximas elecciones

En su monólogo del viernes, Jimmy Kimmel también rindió homenaje a George Floyd, cuya muerte ha provocado protestas y disturbios en todo el país al sacar a relucir el racismo que aún existe en Estados Unidos, así como la brutalidad policial de la que son víctima los afroamericanos.

Jimmy Kimmel se une a campaña contra Trump tras muerte de George Floyd

Jimmy Kimmel también aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a los estadounidenses para que retiren al presidente Donald Trump de su cargo en noviembre próximo, a raíz de su respuesta a los disturbios cívicos, que recientemente incluyeron la disposición a desplegar tropas militares en Minneapolis para contener el caos tras las protestas.

"No quiero hacer esto sobre Donald Trump porque esta sensación de desesperanza y frustración que la gente negra en este país ha estado experimentando se ha estado gestando durante mucho tiempo", dijo Jimmy Kimmel, “No solo bajo presidentes republicanos o incluso presidentes blancos. Esto no está en el gobierno. Está en nosotros".

En su discurso, el comediante y conductor de Jimmy Kimmel Live, dijo estar dirigiéndose a "las personas mayores que han visto esto antes en este país, que han vivido esta pesadilla de disturbios raciales ya en los años 60, 70 y 80", el unirse a la causa y exigir justicia por la muerte de George Floyd.

Jimmy Kimmel está harto de Donald Trump

“¿Es a quien quieres que nos guíe? ¿Un presidente que inflama la violencia clara e intencionalmente en medio de un motín para mostrar lo duro que es? ¿Un comandante en jefe que amenaza con poner a los miembros de nuestras fuerzas armadas, nuestros guardias nacionales y mujeres en la posición de tener que disparar a un compañero estadounidense a la vista?”, dijo Jimmy Kimmel al hablar sobre el todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Jimmy Kimmel también denunció la indiferencia y el "círculo en el que nos quedamos atrapados" en medio de un ciclo continuo de violencia en Estados Unidos, que, dijo, siempre culmina en una tormenta de tweets de Donald Trump dirigida a la provocación.

"No me importa lo que eres. Derecha, izquierda, republicana, demócrata. No puedo imaginar que hay muchos de nosotros que queremos eso. Suficiente es suficiente. Ya tenemos que votar a este tipo", dijo.

Te puede interesar: La industria de la música convoca a un paro "Blackout Tuesday" en respuesta a la muerte de George Floyd

“Necesitamos trabajar en este problema que tenemos, este doble estándar descarado, porque cuando te paras frente a la bandera, pones tu mano sobre tu corazón, tu promesa de lealtad con la libertad y la justicia para todos. No tenemos eso "para todos". Lo tengo, muchos de ustedes lo tienen, pero no es para todos", finalizó.