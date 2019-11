Jimmy Fallon se proclama padre de las Kardashian ¡EN VIVO!| Shutterstock

Los premios People’s Choice Awards 2019 se llevaron a cabo la noche del domingo 10 de noviembre desde la ciudad de Santa Mónica, California. Estos premios fueron otorgados por los espectadores, quienes decidieron lo mejor del cine, la música y la televisión alrededor del mundo.

Con celebridades como Jennifer Aniston, Gwen Stefani, Pink, Kim Kardashian, Noah Centineo y más asistentes, fueron muchos los momentos legendarios que quedaron registrados durante la entrega de estos importantes galardones.

Fue una noche divertida y llena de entusiasmo, pues es una de las pocas ceremonias donde también dejan pasar a cierto grupo de fans que durante toda la noche no dejaron de demostrar su apoyo y cariño hacia sus artistas favoritos.

De pronto, llego el momento de anunciar al ganador en la categoría de ‘Mejor Late Night Show’, donde después de acumular más de mil millones de votos, el conductor y comediante Jimmy Fallon resultó ganador gracias su programa: The Tonight Show con Jimmy Fallon.

No podemos decir que estamos completamente sorprendidos de que el show de Fallon haya salido victorioso, ya que el conductor se ha dedicado a entretener a los fanáticos con divertidas travesuras y entrevistando a las mejores celebridades durante bastante tiempo.

Dentro del discurso de Jimmy Fallon no pudo dejar de agradecer a sus fieles seguidores, pues admite que sin el amor de ellos The Tonight Show no estaría transmitiéndose en la pantalla chica.

Sin embargo, el momento más divertido de su presentación ocurrió cuando comenzó a agradecer a su familia por el apoyo y sustento que siempre ha tenido de su parte.

Fue así como agradeció a su esposa y a sus dos hijas Winnie y Frances, no obstante, a en su lista también incluyó a las hermanas Kardashian mientras trataba de mantener una expresión seria.

"Quiero agradecer a mi esposa, Nancy y mis hijas Winnie, Frannie, Kim, Khloé y Kourtney Kardashian".

