Jimmy Fallon se BURLA de Taylor Swift con PARODIA de ‘Folklore’ (VIDEO)

En un guiño al reciente lanzamiento de Taylor Swift sobre su álbum del que tanto se ha hablado, Fallon compartió un documental sobre un álbum que escribió con The Roots durante la cuarentena.

Una leyenda decía: "Jimmy y The Roots nunca pudieron tocar el álbum juntos ... hasta ahora", con el clip de parodia que muestra a Fallon y los Roots discutiendo algunas de las letras de la canción mientras beben bebidas en un patio.

Las pistas incluyeron "Peed My Pants In An Applebee's" y "Song About Milk", con Fallon diciendo sobre el LP:

"Me inspiré en la experiencia comunitaria que todos estamos teniendo ... solos, pero juntos".

Taylor Swift triunfó con su álbum Folklore

Jimmy Fallon hace parodia Folklore

Jimmy Fallon se unió a Chris Martin para la pista 8, titulada "Fuzzy Wuzzy", el anfitrión se inspiró en sus dos hijas durante el encierro.

Sin embargo, a diferencia de Taylor Swift, los servicios de transmisión no se apresuraron a lanzar el documental de Fallon, y el presentador admitió que Hulu, Amazon y Peacock estaban entre los que no estaban interesados.

Fallon luego insistió en que no pueden ser como el "genio musical" Swift, pero aún podrían estar orgullosos de lo que habían creado.

Fue entonces cuando los Roots salieron de allí, dejando a Fallon solo charlando sobre su trabajo en un patio.

Tenemos el video en La Verdad Noticias:

