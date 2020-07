Jimmy Fallon: Tonight Show vuelve a grabar en estudio tras cierre por COVID-19

Jimmy Fallon y The Tonight Show regresaron al estudio el lunes luego de una serie de episodios de "At Home" en medio de la pandemia de COVID-19.

El episodio del 13 de julio de The Tonight Show, transmitio a cuatro meses del formato modificado, se filmó en un Studio 6-A modificado en su base de operaciones en la Plaza Rockefeller de la ciudad de Nueva York.

Jimmy Fallon y la banda de su programa, The Roots continuarán apareciendo en el estudio con un equipo reducido, según informó el medio, Deadline.

Ninguna audiencia asistirá a los próximos episodios, y la mayoría del personal de Tonight Show continuará trabajando desde casa. El programa utilizará medidas de distanciamiento social y se adherirá a todas las pautas de salud y seguridad de Nueva York.

Jimmy Fallon regresa a su estudio

El episodio del lunes contó con Charlize Theron, como invitado musical, Little Big Town y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, el último de los cuales dio la bienvenida a Jimmy Fallon en una entrevista de Zoom.

"Nueva York está realmente abierta ahora que estás haciendo tu show de nuevo".

Cuomo también habló sobre la mejora drástica de la ciudad de Nueva York en los últimos meses con el coronavirus, que incluyó cero muertes reportadas el sábado pasado.

"Pasamos de tener la peor tasa de infección en el país [a] la mejor tasa de infección. Realmente doblamos la esquina. Los neoyorquinos dieron un paso al frente. Realmente hicieron lo correcto. Hicieron el distanciamiento social. Se quedaron en casa. Domesticamos a la bestia aquí en Nueva York. Solo tenemos que cruzar los dedos y esperar que permanezca allí porque ves que la infección ahora está en todo el país. Y se está volviendo loco. Y nos preocupa que la infección venga de los otros estados que ahora están de regreso en Nueva York, lo que sería una verdadera tragedia".

Jimmy Fallon lanza "At Home Tonights Show" tras cierre por COVID-19

The Tonight Show comenzó a filmar episodios híbridos "At Home" a mediados de marzo antes de mudarse por completo a la casa de Fallon. En un segmento reciente memorable, el anfitrión documentó los efectos a largo plazo de la cuarentena tocando la canción original "Starting to Crack".

Te puede interesar: Jimmy Fallon causó el enojo de sus fans por su parodia en "blackface" ¿Racista?

En otro episodio At Home de su show, se asoció con The Roots y Billy Idol para abordar de forma remota "Dancing With Myself" del cantante.