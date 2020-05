Jimmy Cobb, famoso baterista de “Kind of Blue” fallece a los 91 años/Foto: WBSS Media

Jimmy Cobb, cuya batería sutil y constante formó el pulso de algunas de las grabaciones más queridas del jazz, murió el domingo en su casa de Manhattan. Tenía 91 años. La causa fue el cáncer de pulmón, dice su esposa, Eleana Tee Cobb.

Cobb fue el último miembro sobreviviente de lo que a menudo se llama el primer gran sexteto de Miles Davis. Mantuvo ese título durante casi tres décadas, sirviendo como conducto para muchas generaciones de fanáticos del jazz en la banda que grabó el álbum más emblemático y duradero de la música, “Kind of Blue”.

Jimmy logró destacar en la música Jazz/Foto: Pinterest

Es imposible exagerar cuánto su juego, que impulsó a ese grupo de estrellas hacia adelante con delicados lavados de platillos y trampa con pinceladas, contribuyó al innegable rebote y sensación de Kind of Blue. "Jimmy, sabes qué hacer", le dijo Davis a Cobb antes de la sesión. "Solo haz que suene como si estuviera flotando".

Y lo hace: la tensión perfecta entre el ritmo característico de los platillos de conducción de Cobb y la línea de bajo relajada de Paul Chambers hace que el primer álbum de jazz de la mayoría de las personas sea uno al que puedas, o no puedas evitar, mudarte.

La fuerza de Cobb siempre fue subestimada, lo que significaba que no necesariamente recibía los mismos elogios y atención que algunos de sus compañeros detrás del kit. Pero su simplicidad y su sensación intuitiva hicieron de los surcos de Cobb una parte perfecta del organismo vivo de cualquier banda, su columna vertebral o sus latidos.

Además de tocar en otros álbumes canónicos de Davis, como Sketches of Spain e In Person Friday and Saturday Nights at the Blackhawk, Cobb ayudó a cristalizar el sencillo swing que llevó el hard bop a sus mayores alturas.

Él y sus compañeros de banda de Davis, Paul Chambers, y el pianista Wynton Kelly continuaron tocando juntos, como un trío bajo el nombre de Kelly, y como un equipo de ritmo prolífico, hasta la prematura muerte de Chambers en 1969. Colaboraron con Cannonball Adderley, John Coltrane, Wayne Shorter, Benny Golson, Wes Montgomery, Hank Mobley, Art Pepper y Joe Henderson.

La voluntad de Cobb de desempeñar un papel secundario, así como su capacidad inigualable para encontrar la belleza en el fondo, significaron que algunos de sus períodos más largos fueron como acompañante de los legendarios vocalistas Dinah Washington y Sarah Vaughan.

A menudo citaba esa experiencia como formativa. "Creo que la sensibilidad probablemente proviene de tener que trabajar con cantantes, porque realmente hay que ser sensible allí", dijo en una historia oral del Smithsonian, cuando fue nombrado NEA Jazz Master en 2009. "Hay que escuchar y sé parte de lo que está sucediendo ".

¿Quién fue Jimmy Cobb?

Nacido como James Wilbur Cobb el 20 de enero de 1929, Cobb había deseado ser parte de lo que sucedía desde su adolescencia, cuando se quedó despierto para escuchar la transmisión nocturna de Symphony Sid y trabajó como ayudante de camarero en un mostrador de comida en el noroeste Washington, DC Finalmente, ahorró suficiente dinero para comprar una batería y comenzó a tocar profesionalmente poco después.

Para él, el "por qué" era sencillo. "Pensé que era algo que me gustaría hacer", dijo Cobb , "y cuando aprendí lo suficiente como para hacerlo, pensé que eso sería lo que haría el resto de mi vida".

Antes de cumplir 20 años, el joven baterista, que se inspiró en Max Roach y Kenny Clarke, ya estaba obteniendo conciertos de alto perfil. Cobb tocó con Billie Holiday durante una temporada en DC, y finalmente en el programa itinerante de Symphony Sid, donde pasó una semana junto a Charlie Parker y Miles Davis, lo que lo convirtió en uno de los últimos músicos capaces de decir que tocaron con Bird y Lady. Día.

Cobb nunca rehuyó su condición de vínculo viviente con el venerable pasado de la música, enfatizando lo que veía como una vida de buena suerte.

"He estado en el lugar correcto en el momento correcto muchas veces", dijo. "(Pero hoy) las cosas son más mecánicas que las humanas, de lo que solían ser. “(Los estudiantes de hoy) tienen algunas ventajas, porque tienen videos y todo eso, pero no se trata de caminar y estrechar la mano del tipo y hablar de cosas, o haciéndole preguntas ".

Su primer concierto de viaje con el saxofonista Earl Bostic se convirtió rápidamente en cinco años con la compañera de gira de Bostic, Dinah Washington, que también fue el primero de 20 años de colaboraciones con su entonces pianista, Wynton Kelly. Cobb aparece en muchas de las grabaciones más memorables de Washington, incluida la subestimada For Those In Love, para la cual un muy joven Quincy Jones proporcionó los arreglos.

A partir de ahí, fue reclutado por Cannonball Adderley para tocar en algunos de los primeros registros de ese saxofonista, y finalmente para unirse a Adderley en la banda de Miles. Kind of Blue se grabó poco después del trigésimo cumpleaños de Cobb. Se le pagó en escala (algo así como $ 100 por todas las sesiones del álbum), y nunca recibió regalías.

A pesar del trabajo incansable requerido de un acompañante solo para llegar a fin de mes, Cobb no grabó como líder de banda hasta principios de la década de 1980.

En los años 90, estaba comenzando a ser mentor de jóvenes músicos de la misma manera que lo había sido en sus primeros días: Roy Hargrove, Christian McBride, Wallace Roney y particularmente Brad Mehldau, quien tocó en la primera edición de su banda Cobb's Mob mientras todavía en la clase de Cobb en la New School, todos fueron grabados al ritmo de su swing de hoja perenne.

"Como baterista, te hace sentir muy cómodo", dijo el guitarrista Peter Bernstein, otro de los antiguos alumnos de Cobb, en las notas de la línea This I Dig Of You , lanzada el año pasado. "Como, así es como se supone que debe sentirse".

Cobb continuó actuando y enseñando en todo el mundo hasta el final de su vida. Su familia, su esposa, Eleana Steinberg Cobb, y sus dos hijas Serena y Jaime, todas ellas sobrevivientes de él, organizaron la mayor parte de sus juegos y enseñanzas a medida que crecía.

Los estudiantes nunca dejaron de preguntar cómo dominar ese platillo ligero e insistente, algo que hizo sonar tan fácil, pero rápidamente se dieron cuenta de que no podía ser más difícil. Pero no había ningún secreto, según Cobb. "Lo primero es que tienen que amarlo y quedarse con él", dijo.

Vivió esa máxima, tocando el tiempo perfecto en innumerables bandas, haciendo que la música que afortunadamente vivió lo suficiente como para aprender fuera atemporal. Cuando las personas deciden comenzar a escuchar jazz hoy, una de las primeras personas que escuchan es Jimmy Cobb, flotando.