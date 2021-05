Jimin y sus looks más impresionantes en Butter de BTS

Una vez más el idol de BTS Jimin logró sorprender al ARMY con su participación en el video musical de Butter, pues el cantante demostró una vez más lo versátil que pueden ser sus atuendos, ya que en videoclip lo podemos observar con algunos de sus looks más impresionantes.

En el video musical el look del idol va de lo más formal hasta lo más casual, pues lo podemos observar al inicio de la grabación con un elegante traje blanco, pero apenas segundos despúes aparece con una sudadera y un short deportivo de color rojo.

Anteriormente te hemos hablado de los mejores momentos de Jimin de BTS en Butter, es por eso que ahora en La Verdad Noticias te hablaremos de algunos de sus look más impresionantes.

El traje blanco que lo hace resaltar en Butter

Usó un traje y camisa blanca en el video musical

Al inicio del video de la nueva canción de BTS podemos observar a los siete idols, casi todos lucen trajes en tonos oscuros, pero no Jimin, él viste un traje completamente blanco el cual lo hace destacar del resto de sus compañeros. Además en la siguiente escena podemos observar que su cabello no es completamente rubio, sino que el frente tiene mechones con tonalidades pasteles, que lo hacen ver adorable y elegante.

Jimin con traje y corbata gris

La imagen fue compartida en el twitter de BTS

Más tarde podemos observar al idol con un traje diferente, este look es más formal pues el cantante incluso lleva corbata puesta. Desde antes que saliera el video musical de Butter ya sabíamos que este sería un atuendo que usaría el idol de BTS, pues la cuenta oficial de Twitter de la banda compartió una fotografía del idol dentro de un ascensor con este traje puesto. La imágen promocional fue publicada el 13 de mayo y en la publicación se podía leer “Teaser Photo 1”

El look deportista del cantante en Butter

El idol dejó ver su faceta deportista en el video musical de Butter, pues aparece con un conjunto color rojo, el cual sería perfecto para hacer ejercicio. En esta escena podemos observar al cantante con una sudadera con franjas al costado, una playera de color blanco debajo y un short de color rojo. Así mismo lleva puestos unos tenis en color blanco.

El inusual pero impresionante look del cantante

La banda compartió la foto como promocional de Butter

Curiosamente en el video de Butter Jimin apareció en más de una ocasión con pantalones cortos. En una de las últimas escenas, cuando el grupo forma la palabra “ARMY” se puede observar al joven cantante con un short negro, y una playera tranparente en la misma tonalidad. Así mismo el joven viste una playera de cuello de tortuga y una cadena en color dorado que resalta su personalidad.

Este look ya lo habían promocionado como parte del video musical, pues en la cuenta de Twitter de BTS compartieron la foto del idol de BTS con este atuendo el 16 de mayo, en la descripción se podía leer “Teaser Photo 2”

Estos fueron algunos de los looks más impresionantes de Jimin en el video de Butter. Una vez más el joven cantante demostró que sin importar la ropa que use su talento seguirá brillando, además dejó ver que sus looks pueden ser tan versátiles y que él seguirá pareciendo tan adorable como siempre.

