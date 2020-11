Jimin rompe el corazón de Army con fotos de su infancia ¡Ternurita!

Muchos fanáticos seguramente sentirán curiosidad por saber cómo se veían los miembros del grupo de k-pop más exitoso del momento, BTS, cuando eran bebés, por eso en La Verdad Noticias te compartimos estas bellas fotografías de Jimin.

Recientemente, los fanáticos de BTS se volvieron locos cuando se publicaron las fotografías de cada uno de los integrantes cuando eran bebés en una comunidad en línea, y es que con tan tiernas caritas es simplemente inevitable.

Fotografías de BTS cuando eran bebés

Anteriormente, los miembros de BTS recrearon sus fotos de bebés a principios de este año, sin embargo, muchas armys no pudieron ver varias de las fotografías de su infancia.

Así lucía Jimin cuando era un bebé

¿Te preguntas cómo lucía Jimin de bebé? Pues prepárate, porque un internauta compartió varias fotos del Bangtan cuando eran bebés y los fanáticos se enamoraron de lo adorables que lucían los miembros.

Jimin siempre fue un niño adorable.

Muchos están asombrados por cómo Jimin no ha cambiado nada desde la infancia, pues incluso ahora podemos ver las mismas bellas facciones que lo caracterizan, como sus labios y ojos.

Actualmente Jimin conserva los signos más característicos de su rostro

No obstante, no cabe duda de que creció para convertirse en algo más que un chico adorable, pues actualmente es considerado uno de los miembros más guapos de BTS y no sólo eso, pues también es catalogado como uno de los idols más atractivos de Corea.

Entre los comentarios de los Knetizens en la publicación podemos encontrar: "Son tan lindos, realmente crecieron para verse exactamente iguales", "Creo que Jimin es el más lindo", "Nunca hubieran imaginado que se convertirían en superestrellas mundiales a esa edad".

Así lucía Jimin en su infancia

Te recomendamos leer: Jimin: Todo lo que tienes que saber del integrante de BTS

¿Tú qué opinas? Si eres una Army Jimin biased, seguramente se te derritió el corazón, pero te compartimos algunas de las fotografías de los demás miembros para que nos digas cuál es el que te pareció más tierno de todos.

Jin

Así lucía Jin de niño.

RM

¿Qué opinas de RM cuando era un niño?

V

Así lucía V cuando era un pequeño.

Suga

Así lucía Suga cuando era tan sólo un bebé.

J-Hope

J-Hope siempre fue un niño muy tierno.

Jungkook

Así lucía Jungkook, el miembro más joven de BTS

¿Sabes qué ocurrió con el caso de Eleazar Gómez? Síguenos en Google News y mantente informado.