Jimin revela que ESTA canción de BTS lo hace sentir más como él mismo

BTS está por revelar más sobre su nuevo álbum, el cual está titulado BE, lo que se sabe hasta el momento es que contendrá la música más "BTS-esque", esto mientras que su última historia comienza con la declaración de que "incluso frente a esta nueva normalidad, nuestra vida continúa", y en torno a esto Jimin ha dicho cuál es su canción favorita.

La Verdad Noticias ha señalado que BTS ha realizado un juego de decodificación para revelar su nuevo álbum el cual ya conocermos su nombre, BE, por ello algúnos miembros han respondido algunas preguntas de sus fans, por ejemplo el caso de Jimin.

ARMY le preguntó a ChimChim, como se le conoce también a Jimin: "¿Qué canción de BTS te hace sentir más"tú?” y para su respuesta eligió su tema MOTS: 7 en solitario Filter, mientras lucía elegante con un suéter de mezcla de verano Kimbal de mezcla azul de Acne Studios.

Jimin el líder de BTS que ama dibujar, bailar, las artes marciales y jugar videojuegos

Gustos de Jimin

En el pasado Park Jimin ha dicho que le gusta escuchar música en días soleados, mientras que los días fríos le hace sentir bien y cuando está en casa, suele jugar mucho a videojuegos.

[INFO]��



¡Nueva actualización en la cuenta oficial de BTS en Instagram!



P: ¿Qué te hizo sonreír hoy?



SJ: Cuando estuve bromeando con Jiminie.#BTS_BE #BEisComing @BTS_twt pic.twitter.com/P5mnBFxHJU — BTS SQUAD ⁷ | #BTS_BE (@Bitiiez) October 25, 2020

Sin duda el líder de BTS es adorable, pero en general cada uno de los miembros de BTS están emocionados con el nuevo lanzamiento del álbum BE el próximo mes.

Te recomendamos: Jimin: Todo lo que tienes que saber del integrante de BTS

En tanto Big Hit había compartido en una declaración que BE era el álbum más especial para BTS, que fue cuidadosamente elaborado por el septeto y preguntó sobre el amor e interés de ARMY en BE. BE cae el 20 de noviembre.