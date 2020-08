Jimin recuerdan EMOTIVO momento con este miembro de BTS

ARMY definitivamente está ansioso por el episodio de I-Lan, ya que BTS hará una aparición. Para los que no saben mucho de esto, I-Land es un reality show de supervivencia que es una empresa conjunta entre CJ E&M y la agencia de BTS, Big Hit Entertainment, organizada por Belift Lab.

Fue a finales del mes pasado cuando se anunció la aparición como invitado del septeto en el programa, mientras que hace unos días salió un pequeño adelanto. En caso de que pensaras que los chicos serían un invitado intimidante para los concursantes, ¡estás muy equivocado!.

Horas antes de que se emita el Ep 7, el último avance extendido de la visita de BTS a I-Land, se ve a los chicos maravillados con los interiores del complejo.

Desde el primer momento, te das cuenta que J-Hope es un fanático del programa ya que responde las preguntas de los miembros sobre todas las salas. Mientras Jin bromea diciendo que debería sentarse en la silla con el ranking No. 1, la voz en off les da la bienvenida a I-Land, inevitablemente sorprendiendo a los chicos.

Además, BTS se mete con las etiquetas de nombre, pero se encuentra en problemas cuando lo adhieren a la silla.

Jimin recuerda un emotivo momento con V

Mientras tanto, Jimin y V corren a la sala de práctica y comienzan a bailar, recreando la coreografía del sencillo principal de Map of the Soul: 7, On. Mientras se quejan de que nadie les presta atención, Namjoon obedece con una sonrisa a los miembros de la línea '95.

Jimin recordó una vieja coreografía con V de BTS.

El resto de los chicos entran a la habitación como Taehyung y Jin sobre viejos recuerdos de sus días de aprendices.. Al darse cuenta de que están hablando como abuelos, TaeTae bromea: "Chicos, no seamos ese tipo de personas, siempre diciendo 'cuando yo tenía su edad'", a lo que Suga bromeó: "Solo estamos hablando de viejos recuerdos".