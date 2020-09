Jimin podría ganar su PRIMER GRAMMY con BTS en 2021 por éxito de ‘Dynamite’

Con un éxito No. 1 de Billboard, los fanáticos esperan futuros programas de premios que estos artistas podrían dominar. ¿Podrían Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook finalmente obtener su primer premio Grammy? Esto es lo que sabemos sobre el grupo de K-pop, BTS, y los récords ya destrozados por su sencillo, "Dynamite".

BTS lanzó su histórico sencillo, "Dynamite", interpretado completamente en inglés.

Claro, BTS interpretó partes de canciones en inglés antes, pero cantar completamente en inglés es un territorio nuevo. O, al menos, lo fue hasta el lanzamiento de “Dynamite”, una canción alegre y retro perfecta para improvisar mientras se aleja socialmente.

Jimin podría alcanzar la cima del éxito con BTS

La letra en inglés ciertamente valió la pena en términos del éxito del grupo. El sencillo se convirtió en el favorito de los fans de todo el mundo, batiendo récords en YouTube y ganando el reconocimiento de Billboard y los MTV Video Music Awards.

'Dynamite' se convirtió en el primer número uno de BTS y Jimin en la lista de música Billboard Hot 100

Este sencillo trajo algunos momentos históricos para el grupo de K-pop. Gracias a "Dynamite", BTS obtuvo su primer número 1 en la lista de música Billboard Hot 100.

También obtuvieron el video de YouTube con más visitas en un día, y Billboard informó que obtuvieron 101.1 millones de visitas en 24 horas. No solo eso, sino que BTS arrasó en los MTV Video Music Awards, después de subir al escenario por primera vez en la entrega de premios.

La banda de chicos ganó premios en todas las categorías para las que fueron nominados, incluido Mejor video pop, Mejor grupo y Mejor coreografía. ¿Podría eso significar que BTS ganará una merecida nominación al Grammy para 2021? Es posible.

Los fans compartieron sus pensamientos sobre las experiencias pasadas de BTS con los premios Grammy.

Incluso con el éxito de canciones como "Lights" y "Boy With Luv", BTS no ganó ninguna nominación al Grammy durante 2020. Sin embargo, tuvieron un cambio para actuar junto a Lil Nas X para un remix de "Old Town Road". . Como resultado, algunos fanáticos de BTS tienen sentimientos encontrados sobre los premios estadounidenses.

“Su nueva canción 'Dynamite' es increíble, pero no creo que vayan a ganar un Grammy y mi razón [para] pensarlo es que lo acepten o no, los premios Grammy todavía discriminan a los asiáticos y BTS es una música asiática. grupo. Sin embargo, estaré realmente sorprendido y contento si eso sucede ", dijo un fan de Quora.

"Para todo, siempre hay una primera, como lo que sucedió en los últimos Premios de la Academia", señaló otro fanático de Quora, citando la histórica victoria de Parasite en los Oscar.

¿Podría BTS finalmente ganar su primer premio Grammy? Los fanáticos solo tendrán que esperar hasta 2021 para averiguarlo. Hasta entonces, la música del grupo K-pop, incluido su álbum recientemente lanzado Map of the Soul: 7, está disponible en plataformas de transmisión como Apple Music y Spotify.