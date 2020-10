Jimin de BTS se posiciona en el número uno en Billboard World esta semana

Park Jimin, el vocalista y bailarín principal de BTS es conocido por los logros de sus canciones récord en múltiples plataformas. Desde las transmisiones hasta los gráficos y el impacto, Jimin se lo lleva todo. ¡Esta semana, agregó otro récord cuando "Filter" alcanza un nuevo pico del #1 en la lista de ventas de canciones digitales de Billboard World!

Incluyendo esta semana, "Filter" ahora ha estado en las listas durante 30 semanas y sigue siendo la canción en solitario con las listas más altas del cuarto álbum coreano de BTS, Map Of The Soul: 7.

Antes del reciente logro de Jimin en la lista de Billboard, "Filter" también estableció un récord como la primera canción en solitario del álbum Map Of The Soul: 7 en superar los 200 millones de puntos digitales en Gaon.

Con casi 88 millones de transmisiones en Spotify, "Filter" amplía su récord como la canción en solitario con más transmisiones en la era Map Of The Soul de BTS.

En julio, Jimin estableció otro récord cuando "Filter" se convirtió en la canción solista coreana con más streams en 2020 después de superar a "Any Song" de Zico. Con sus transmisiones actuales, "Filter" ocupó el puesto número 8 entre las canciones de K-pop más transmitidas para 2020 en Spotify.

Una vez lanzado, el integrante de BTS obtuvo el mayor título de debut de un solista coreano en la historia de Spotify con "Filter". Este es el segundo disco debut más grande de Jimin después de "Promise" en SoundCloud.

Mientras tanto, en YouTube Music, con 35 millones de visitas grabadas, el audio oficial de "Filter" sigue siendo la pista en solitario coreana más reproducida y más parecida a la de la plataforma. El audio oficial grabado para la tendencia #2 en todo el mundo junto a "ON".

También ocupó el puesto número 4 en la lista de música coreana y el número 90 en las mejores canciones globales, lo que la convierte en la segunda lista de canciones BTS más alta después del video musical "ON".

En iTunes, "Filter" también debuta en el #2 mundial junto a "ON" después de su lanzamiento. Actualmente, "Filter" ha alcanzado 107 #1 en iTunes en todo el mundo. Mientras tanto, en Amazon, "Filter" es conocido por su consistencia en la lista de los más vendidos.

En agosto, Jimin estableció otro récord cuando "Filter" toma el primer lugar en las listas de Amazon Best Seller de 2020 después de superar a "Blinding Lights" de The Weeknd y "Dance Monkey" de Tones and I.

El impacto que Jimin tiene con "Filter" es enorme. Recientemente, "Filter" apareció en Samsung España #GalaxyFanChallenge en TikTok. El desafío ha ganado más de 75 millones de visitas después de su lanzamiento. Antes de eso, las Organizaciones Mundiales de la Salud (OMS) usaban "Filtro" como BGM en uno de sus videos en TikTok.

#FilterBillboardNo1 se vio como una tendencia en todo el mundo mientras los fanáticos celebran y felicitan a Jimin por su último logro en Billboard.

Antes de eso, Jimin, que se burla de los fanáticos con una foto de práctica en Twitter, se dirigió a la palabra clave de tendencia "Filter" y "Jiminie" en todo el mundo. Los fans estaban emocionados de ver la primera etapa de "Filter" en el próximo concierto de BTS, Map Of The Soul ON: E.