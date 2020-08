Jimin de BTS se convierte en tendencia de Twitter ¿por su color de cabello?

¡Es oficial! Los chicos de BTS tienen nuevos colores de cabello, lo que significa que el contenido para su siguiente comeback musical llegará pronto. Durante un evento promocional para Map of the Soul: 7 “The Journey”, el nuevo álbum de estudio japonés del grupo de K-Pop, varios integrantes debutaron con un cambio de look o trataron sutilmente de ocultar su cabello con sombreros.

Lo anterior, fue la razón por la que el integrante Jimin se hizo muy comentado por ARMY, después de que los fanáticos notaron que su cabello estaba más claro debajo de su sombrero. En su presentación de Black Swan, el cantante lució un estilo color azul, así que sus admiradores esperan algo completamente diferente.

Jimin y su nuevo color de cabello

El 27 de julio de 2020, Jin, Jungkook y Jimin comenzaron un audio V-LIVE. J-Hope, RM, Suga y V luego se unieron a la transmisión, la banda coreana reveló que tienen un nuevo single que llegará en agosto, al igual que un álbum que llegará más tarde en 2020.

“Hemos preparado un nuevo single para ARMY, programado para el 21 de agosto. Estamos preparando un álbum para la segunda mitad de este año, pero decidimos lanzar un sencillo porque queríamos llegar a nuestros fans lo antes posible. Debido a COVID-19, las personas de todo el mundo han pasado por tiempos difíciles y queríamos compartir algo de energía positiva con nuestros fanáticos”, dijo todo BTS.

ARMY asumió que sus artistas favoritos estaban ocultando su nuevo cambio de look. Especialmente con Jimin, se pensó que su cabello tendría un tono anaranjado para su regreso, pero en la fotografía se notó que las puntas de su cabello eran negras.

Unos minutos más tarde, Jimin publicó selfies propias en la cuenta de Twitter de BTS, mostrando que tenía el pelo negro. Sin embargo, los fanáticos notaron que en la foto grupal, el cantante tenía una camisa diferente, contactos y no usaba aretes. Debido a esto, se sospechó que las fotos eran antiguas para tratar de hacerles creer que tendría un tono más oscuro.

“‘Camisa diferente, días diferentes… ambas no se tomaron hoy y Jimin tiene el pelo anaranjado’, comentó un fan”

El Bangtan Universe (Universo BTS), una serie de videos musicales y cortometrajes donde BTS interpreta personajes ficticios, comenzó durante la era HYYH (Hwa Yong Yeon Hwa) y aquí Jimin destacó con un tono naranja. La conclusión final de los comentarios de ARMY, señala que Jimin solo se tiñe de rubio para un color anaranjado. ¿Qué opinas?