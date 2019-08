Jimin de BTS podría ser el rostro MÁS HERMOSO del 2019 (FOTOS)

El portal británico de Críticos Independientes (TC Candler), sigue actualizándose para determinar quién es el rostro más hermoso de este 2019, en donde figuran siete estrellas asiáticas en su lista titulada "The 100 Most Beautiful / Handsome Faces of 2019” (Los rostros más hermosos del mundo 2019).

Jimin

Lo más sorprendente de este listado es que de último momento ha figurado el cantante Jimin, quien es miembro del grupo surcoreano BTS, quien competirá con sus compañeros Jeon Jung-Kook (Jungkook), quien ya ha sido nominado por tercera vez; y Taehyung, V, quien ocupó el primer lugar en la lista de TC Candler, en 2017.

Choi Si-won

Otra de las figuras que repite esta nominación es Choi Si-won, miembro del grupo Kpop Super Junior, y de su sub grupo, Super Junior M, pues el cantante ocupó el puesto 7 en la lista del 2013.

Hay que destacar que Choi Si-won posee una sólida carrera como actor, su último dorama es la comedia romántica “My Fellow Citizens”, junto a Lee Yoo Young.

Cai Xu Kun

Por otro lado, el cantante chino Cai Xu Kun, de 21 años, exmiembro de boyband Swin-S, y actual integrante de Nine Percent, también repite una nominación por segundo año en la lista de TC Candler; pero en 2018, logró obtener el puesto número 27.

The8

OTROS NOMINADOS

El cantante The8 –cuyo nombre real es Xú Mínghào, forma parte de la boy band surcoreana Seventeen, quien a sus cortos 21 años, es el encargado de realizar las coreografías de las canciones de su agrupación y en esta ocasión es su primera nominación.

Jimin

Cabe destacar que hace poco Jimin enloqueció al ARMY en las redes sociales con un “En vivo” que realizó el primer día de las anunciadas vacaciones de BTS, aprovechando así el momento para compartir con sus fans algunos aspectos de su vida, en donde confesó que no tenía planes para sus vacaciones.

