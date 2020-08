Jimin de BTS podría hacer otro dueto musical con uno de sus compañeros/Foto: Pinkvilla | 2020 Imazins, ImaZinS Editorial

Hay pocos amigos como los de los ídolos del K-pop, V y Jimin. Estos dos crecieron juntos y, aunque luchan como hermanos, son familiares. ¿V y Jimin alguna vez colaborarían en otra canción? Esto es lo que dijeron estos cantantes de BTS sobre su subunidad y la canción Map of the Soul: 7, "Friends".

Aunque hay siete miembros en BTS, solo hay un Jimin amable y dulce y un V hilarante y único. Estos dos son cantantes en el grupo K-pop, que finalmente unieron fuerzas para el álbum Map of the Soul: 7. Allí, interpretaron la canción titulada "Friends", formando una subunidad llamada "95s".

Esta canción menciona el viaje de estos dos ídolos, desde cuando iban juntos a la escuela hasta cuando tenían una discusión sobre las albóndigas, hasta la relación cercana y parecida a una alma gemela que tienen hoy.

"Me gustó porque no era predecible, era muy original", dijo V. Los dos profundizaron en sus elecciones estilísticas durante un video para el canal de YouTube de BTS, incluso compartieron sus pensamientos sobre futuras colaboraciones como la subunidad "95s".

¿V y Jimin tendrían una canción juntos de nuevo?

Aunque nada ha sido confirmado por este grupo de K-pop, Jimin y V mencionaron colaborar en el futuro. Es totalmente una posibilidad, especialmente debido al éxito de "Friends". Sin embargo, V todavía lo calificó con un 30, a pesar de que las otras subunidades BTS calificaron sus respectivas canciones 100 en una escala de 100.

"Para nosotros, debemos decir que 'incluso una canción como esta vale 30 puntos', así que cuando lancemos más canciones, serán mejores que esta", dijo V en tono de broma. Jimin aplaudió como respuesta, pero llevó la respuesta de V un paso más allá.

"¿Eso significa que volverás a colaborar conmigo?", Preguntó Jimin, a lo que V respondió, "por supuesto". Jimin continuó, diciendo: “Hazlo. Colabora. Siempre dices que lo harás, pero nunca lo haces.”

"Haré mi mejor esfuerzo", dijo V, consolidando su puntaje de 30.

V y Jimin tienen canciones en solitario en otros álbumes de BTS

Sin embargo, el ídolo, V, ha estado considerablemente ocupado. Algunos creen que el primer mixtape de V está en camino, aunque ya lanzó algunas canciones como solista.

Park Ji-min y Kim Tae-hyung se hicieron amigos desde mucho antes de formar parte de los BangTan Boys, eso les ha ayudado mucho para formar una sólida amistad dentro y fuera de los escenarios. ARMY adora la complicidad que hay entre los idols/Foto: Pinterest

Eso incluye "Winter Bear", una canción escrita e interpretada completamente en inglés, su segundo idioma. Además de su dúo en "Friends", tanto V como Jimin tienen sus propias canciones en solitario con BTS. Para V, eso incluye "Singularity" de Love Yourself: Answer.

Para Jimin eso significa "Serendipity" fuera de Love Yourself: Answer. La música de BTS, incluido el sencillo "Stay Gold" y Map of the Soul: 7, está disponible para su transmisión en plataformas como Spotify y Apple Music. ¿Te gustaría un nuevo dueto entre Jimin y V? o ¿Prefieres escuchar a Jimin colaborar con otro de sus compañeros?