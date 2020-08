Jimin de BTS enloquece a ARMY con HERMOSAS selfies de buenas noches (FOTOS)

En la página oficial de Twitter de BTS apareció Jimin, quien enloqueció a ARMY con dos hermosas selfies de él mismo luciendo un AF digno de desmayo. Además, ChimChim esperaba que el fandom terminara bien su día y pasara una buena noche.

De hecho, agosto de 2020 ha sido un mes extremadamente ocupado tanto para BTS como para ARMY. Además de prepararse para el lanzamiento de su próximo single Dynamite, ARMY también está esperando para ver el nuevo programa de variedades del septeto que sale la próxima semana en donde se espera la participación de Jimin.

Si eso no fuera suficiente, también tenemos la presentación de los VMA 2020 de los chicos que esperamos el 31 de agosto, ya que será la primera vez que el septeto del cual forma parte Jimin se presentará en la ceremonia de premiación, eso también en Dynamite. También están nominados a tres premios VMA: Mejor Pop, Mejor Coreografía y Mejor K-Pop, todos por el sencillo principal de Map of the Soul: 7 On.

Jimin enamoró a ARMY

Incluso con horarios tan ocupados, BTS nunca se olvida de ARMY e intenta interactuar con el fandom siempre que el tiempo lo permite. Incluso desde que los chicos revelaron su apariencia de regreso, Jimin ha estado tratando a ARMY con varias selfies de su rostro ultra guapo en Twitter.

Jimin conquista Twitter

Unos minutos antes de que el reloj marcara la medianoche en Corea, Jimin tuiteó dos impresionantes selfies de sí mismo con una simple camiseta blanca con un aspecto tan fascinante como siempre.

¡Nos encanta el ligero rubor en las mejillas de Baby Mochi con su juego de puchero en punto! ¡Y el boop en su mejilla debería ser una marca registrada como Jimin Pose!

Jimin subtituló su tweet como: "Espero que termines bien el día. Que tengas una buena noche. #JIMIN".

오늘 하루도 잘 마무리하고

좋은 밤 되세요#JIMIN�� pic.twitter.com/vobg7MQD18 — 방탄소년단 (@BTS_twt) August 14, 2020

Mientras tanto, el nuevo álbum de BTS se lanzará en el cuarto trimestre de 2020. Antes de eso, ARMY será tratado con Map of the Soul: ON: E, que es un concierto en línea y fuera de línea que tendrá lugar del 10 al 11 de octubre.