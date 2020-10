Jimin de BTS da EMOTIVO mensaje al ARMY y agradece su apoyo

El cantante estrella de BTS, Jimin, envió un tierno mensaje al fandom ARMY para celebrar el nuevo #1 de Billboard gracias al éxito de “Dynamite”.

Los idols de BigHit se encuentran disfrutando de las vacaciones por la celebridad de Chuseok, una de las más importantes y tradicionales de Corea del Sur, por lo que cualquier actividad y programas se suspendieron durante esta semana, pues el país agradece por las cosechas recibidas en el año, Jimin decidió compartir un mensaje con ARMY por su quinta semana en el chart de Billboard.

A través de la cuenta oficial de Twitter de BTS, Jimin compartió un emotivo mensaje con ARMY. El idol se encuentra festejando Chuseok, pero muchas esperaban conocer la reacción de los idols de Bangtan luego de que volvieron a posicionarse en el #1 del Hot 100 de Billboard, la celeb explicó por qué no pude agradecerles antes.

En el mensaje que escribió en coreano, Jimin lamentó haberlas hecho esperar y llegar unos días después de que se anunciará el ranking semanal, pero confesó que no se sentía bien en ese entonces, también les deseo una buena fiesta de cosecha y aseguró que este nuevo logro es gracias a ARMY, su apoyo y no deben olvidar que son parte importante en dicha meta.

Jimin se mostró muy agradecido con sus fnas

Jimin envía emotivo mensaje al ARMY

Jimin estaba feliz por lograr su meta, pues es algo muy significativo para ellos y les agradeció a todas con un emoji de una carita en llanto, ARMY compartió diversos mensajes de apoyo y felicitación hacía el idol, pero también se preocuparon por su estado de salud tras leer su mensaje.

Aunque no explicó los motivos, el integrante de BTS decidió publicar un segundo mensaje, compartió un video muy corto al lado de Jungkook, donde hacen una reverencia y forman el corazón coreano para decirles “Te quiero” a sus fans, se aseguró de explicar que por ahora ya se encuentra mejor, pero no dio más detalles sobre si fue algo emocional o físico.

Actualmente, BTS se encuentra preparando su comeback con “BE”, su concierto online “Map of the soul ON: E” y su presentación en Billboard Music Awards, por lo que el descanso que puedan obtener en la semana de Chuseok es importante.

Hace poco, se informó que BTS podría realizar su servicio militar como grupo, los 7 integrantes podrían enlistarse hasta el 2025.