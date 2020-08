Jimin de BTS continúa dominando las listas de música digital de Amazon

El cantante Park Jimin de BTS mantiene su popularidad en Estados Unidos a través de su canción en solista "Filter". Esta canción ha encabezado las categorías "Best Seller in Songs" y "Best Sellers in International" de Amazon Music desde el pasado 9 de agosto.

Además, Filter ocupó el tercer lugar entre los más vendidos de Amazon de 2020 (hasta ahora). La canción de Jimin obtuvo el rango más alto no solo entre las canciones de BTS sino también entre todas las canciones de K-pop en Amazon.

Se informó anteriormente que Filter ocupó el cuarto lugar en general en la "Primera mitad de 2020" de Amazon en la categoría de más vendidos. La canción de Jimin, del mismo modo, ocupó el puesto más alto entre todas las canciones de K-pop superando a otros artistas internacionales.

El cantante Park Jimin de BTS mantiene su popularidad en las plataformas

Filter es una canción secundaria del álbum de BTS Map of the Soul: 7 que se lanzó el 21 de febrero de 2020. Filter ha estado constantemente encabezando las listas principales de EE. UU. A pesar de su falta de promoción, presentación en vivo o video musical.

Jimin rompe récord en plataformas digitales

Recientemente, la canción solista de Jimin superó los 70 millones de transmisiones en Spotify, el sitio de transmisión de música más grande del mundo. Jimin's Filter logró este récord en 170 días desde su lanzamiento, el más rápido entre los artistas solistas masculinos coreanos. Mientras tanto, el audio oficial de Filter también ha superado los 30 millones de visitas en Youtube.

Finalmente, Filter ha encabezado iTunes en 91 países y regiones de todo el mundo a partir del 9 de agosto. El 4 de agosto, el cantante de BTS, Jimin ocupó el séptimo lugar en las ventas mundiales de canciones digitales de Billboard y se mantuvo en las listas durante 21 semanas con su gran sencillo como solista.

La popularidad de Jimin y sus canciones a nivel mundial es realmente incomparable, ya que Jimin sigue haciendo y rompiendo sus propios récords en todas las plataformas.