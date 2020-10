Jimin de BTS baila bajo la lluvia en Times Square ¡luce divino!

El periodista francés y corresponsal de BFMTV en Nueva York, Cedric Faiche publicó un hermoso clip corto en su Twitter de Jimin de BTS bailando. Lo subtituló en francés, “Danser sur un écran sous la pluie à Times Square #NewYork (Bailando en una pantalla bajo la lluvia en Times Square).

La cantidad de estética y serenidad que tiene esta calle vacía de New York Time Square por el primer anuncio en vallas publicitarias en el que Jimin baila con solo un trozo de tela, fue capturado por un periodista francés, solo la presencia de artista puede hacer que un lugar se vea como esta imagen pacífica.

El breve video muestra bellamente una calle generalmente concurrida en New York Times Square, que luego estaba vacía debido al clima lluvioso. Se puede ver que ha habido varios carteles publicitarios llamativos, pero luego hay uno en particular que llamó la atención del periodista. No es sorprendente que se refiriera al anuncio publicitario que celebraba el cumpleaños de Jimin.

El anuncio muestra a Jimin y su icónica actuación en vivo en solitario durante los Melon Music Awards 2019. El elegante baile de integrante de BTS en medio de la lluvia lo convierte en un paisaje encantador que no debe perderse.

Jimin tiene grandes habilidades para el baile

Jimin es homenajeado en Manhattan

La valla publicitaria de Jimin en New York Times Square sigue siendo parte de los increíbles proyectos de cumpleaños de la base de fans china de Jimin Jimbar_China. El 12 de septiembre, Jiminbar_China anunció la sexta parte de su proyecto de apoyo de cumpleaños, que se titula "Aurora en Nueva York".

Jimin se convirtió en la primera persona del mundo en tener hasta 300 metros cuadrados. 3 pantallas articuladas en New York Times Square.

Los internautas reaccionaron al video y agradecieron que se compartiera una escena tan encantadora en línea.

Danser sur un écran sous la pluie à Times Square ☔️#NewYork pic.twitter.com/0iqgUtPyoP — Cédric Faiche (@cedricfaiche) October 13, 2020

Mientras tanto, en otras noticias, Jimin ha alcanzado más de 19 mil millones de visitas en Tiktok, el sitio para compartir clips cortos más grande del mundo. El también modelo siguió siendo el segundo hashtag más visto por una persona en la plataforma.

