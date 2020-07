Jimin de BTS: 5 fotos que dejarán sin aliento al ARMY

Jimin es uno de los miembros más lindos de BTS. También conocido como Chim Chim, este ardiente joven continúa acelerando el corazón del ARMY, echemos un vistazo a sus selfies que harán que te enamores de él nuevamente.

Jimin de BTS

¡BTS sabe cómo hacer felices al ARMY y no se puede negar! En caso de que aún no lo sepas, BTS está listo para lanzar un nuevo single en agosto.

La nueva canción estará completamente en inglés. ¡Sí, has leído bien! Según lo revelado por los Bangtan Boys durante la sesión de VLive de ayer, el próximo single será similar a sus canciones anteriores como Mic Drop y Waste It On Me.

"Intentamos grabar una guía y decidimos que las letras en inglés dan una mejor vibra".

Jungkook de BTS agregó:

"Esperamos que a ARMY le guste ''.

¡Eso no es todo! Jimin también compartió sus selfies en solitario e hizo a ARMY aún más feliz. Jimin ha estado creando mucho revuelo últimamente. Hace solo unos días, en el nuevo episodio de Run BTS, Jimin, Jin, J-Hope, Jungkook, V, Suga y RM probaron la actuación de voz.

Doblaron algunas escenas de Toy Story, The Lion King y Zootopia. Jimin expresó a Judy Hopps mientras que Jin apodó a Nick, Jungkook prestó su voz a Flash y J-Hope a Priscilla.

Todos los miembros lo hicieron extremadamente bien. El codirector y coguionista de Zootopia, Jared Bush, quedó impresionado por el acto de Jimin. Mientras Chim Chim continúa impresionando a todos, echemos un vistazo a sus selfies que harán que se enamore de él nuevamente.

1.- Jimin complementa sus outfits con joyería fina

2.- Jimin enamora con chamarra negra.

3.- Un look tierno que cautivó a los fans

4.- Jimin siempre versatil

5.- ¡La mejor foto! ¡Qué tierno!

