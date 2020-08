Jimin continúa ENAMORANDO con sus pasos de baile en el Teaser en Dynamite

"Porque me voy a enamorar esta noche. Así que, cariño, liberemos este funk y encienda la noche. Tocando la ciudad con una pequeña canción funky, enciéndela como dinamita", canta (a través de la traducción del miembro de ARMY @ doyou_bangtan) BTS en el Dynamite Teaser, que salió anoche a las 8:30 pm IST y a las 12 am en donde Jimin sorprendió con sus inigualables pasos.

ARMY se estaba preparando para que saliera el teaser desde que BTS anunció su nuevo single y, como se esperaba, fue nada menos que fuegos artificiales, pero sobre todo el baile de Jimin.

Antes de llegar al video, felicitemos a ARMY por batir el propio récord de BTS por el teaser de MV más visto en menos de 24 horas. El récord lo tuvo el año pasado Boy With Luv Teaser (16,179,905 visitas en 24 horas). Dynamite Teaser pudo cruzar eso en nueve horas y 30 minutos y actualmente tiene 17,631,654 vistas en 10 horas, que es al momento de escribir este artículo. No esperaríamos nada menos de ARMY y solo podemos imaginar qué récord romperá y establecerá el MV real.

Jimin y V de BTS sorprendieron a ARMY

Ahora, vayamos directamente al video. A primera vista, resuena a todo volumen el letrero de DISCO bajo el cual nuestros muchachos están en el mejor funky pasando por diferentes épocas musicales, desde un póster de los Beatles hasta imitar los movimientos icónicos de Michael Jackson e incluso vestirse como lo harían los Backstreet Boys de los 90.

De hecho, es una vibra muy retro y fresca la que BTS se burlaba de Dynamite cuando anunciaron la canción por primera vez durante una sesión de OT7 V Live. Además, la mayoría de los miembros estaban llenos de Gucci ya que no podíamos olvidarnos de la chaqueta bomber de Jimin y el traje verde esmeralda de dos piezas de V.

La camisa monocromática con estampado de estrellas de RM, la camisa estampada de lunares de Jin, la chaqueta de lana de Suga, la camisa de cuero rojo de J-Hope y la chaqueta a cuadros de Jungkook fueron una combinación maravillosa de colores, patrones y estampados que complementaron el tema del video musical.

Durante el OT7 Live, Hobi había revelado que Dynamite era: "La canción es alegre y cantada en inglés, al igual que Mic Drop y Waste It on Me", a lo que Taehyung agregó: "Intentamos grabar una guía y decidimos que el inglés las letras dan una mejor vibra. Es nuevo y refrescante. Entonces, dijimos que nos limitaríamos a hacer de esta una pista en inglés ".

Jimin habla de Dynamite

Jimin explicó: "Sí, las cosas están difíciles en todo el país en este momento. Sin embargo, creemos que esta canción traerá algo de energía a los oyentes. Para ser honesto, también nos sentimos un poco indefensos y vacíos después de que muchos de nuestros planes inesperados se derrumbaron. . Y pensamos que todos los demás deben sentir lo mismo. Así que queríamos encontrar una manera de superar todo esto. Dijimos, '¿Qué tal si intentamos algo completamente nuevo?' Así es como surgió este single ".

En cuanto al calendario restante de Dynamite, el nuevo single junto con el MV oficial se lanzará el 21 de agosto a la 1 am KST antes de lo cual habrá el tradicional Countdown Live con BTS en YouTube a las 12:30 pm KST. Además, una vez que la canción salga a las 7 pm KST, los chicos tendrán el Comeback Spot Live en V Live. Para promover su nuevo sencillo, MTV Fresh out Live entrevistará a BTS el 22 de agosto a las 6 am KST y NBC TODAY Show el 24 de agosto a las 9 pm KST. Además, un segundo MV [cara B] saldrá el 25 de agosto a las 12 am.

recuerdan que en el fic de agridulce jungkook le enseña a jimin cómo defenderse, esta parece la situación

antes de q se pusieran a entrenar��pic.twitter.com/N0sbHJHck8 — estrella (@jikoolovrs) August 20, 2020

BTS también presentará Dynamite en los VMA 2020 el 31 de agosto a las 9 am KST, que es la primera vez que el septeto asiste a la ceremonia de premiación. Los chicos también están nominados a tres premios VMA: Mejor pop, mejor coreografía y mejor K-pop por el sencillo principal de Map of the Soul: 7 On.

Por ahora, tenemos In the SOOP BTS ver. Esperamos que el primer episodio esté disponible hoy en Weverse a las 8:30 pm. En el nuevo programa de variedades, veremos a Jimin y a los otros integrantes de BTS en un viaje de curación al bosque donde se reconectan consigo mismos y como un septeto mientras se entregan a diferentes pasatiempos como la pesca y la pintura.