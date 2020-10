Jimin: Todo lo que tienes que saber del integrante de BTS

Park Ji-min, conocido como Jimin, es un cantautor, compositor y productor de Corea del Sur. Es el vocalista principal y bailarín principal de BTS.

Jimin nació el 13 de octubre de 1995 en el distrito de Geumjeong, Busan, Corea del Sur. Su familia inmediata incluye a su madre, su padre y un hermano menor.

Cuando era niño, asistió a la escuela primaria Hodong de Busan ya la escuela secundaria Yonsgan. Durante la escuela secundaria, asistió a Just Dance Academy y aprendió a bailar popping y locking.

Antes de convertirse en aprendiz, Jimin estudió danza contemporánea en Busan High School of Arts y fue un estudiante destacado en el departamento de danza moderna.

Después de que un maestro le sugirió que hiciera una audición con una compañía de entretenimiento, lo llevó a Big Hit Entertainment. Una vez que pasó las audiciones en 2012, se transfirió a la Escuela Secundaria de Artes Coreanas, graduándose en 2014. Jimin está actualmente inscrito en Global Cyber University.

Jimin es el miembro más bajo de BTS.

Jimin y su exitosa carrera en BTS

El 12 de junio de 2013, Jimin hizo su debut como miembro de BTS con el lanzamiento del sencillo "No More Dream". En el grupo, el bailarin ocupa el puesto de bailarín principal y vocalista principal. Bajo BTS, ha lanzado dos pistas en solitario, "Lie" y "Serendipity".

La canción "Lie" fue lanzada en 2016 en el álbum Wings. Fue descrito como impresionante y dramático, transmitiendo matices oscuros y emociones que ayudaron a reflejar el concepto general del álbum.

En contraste, "Serendipity" del álbum Love Yourself: Answer lanzado en 2018, fue suave y sensual, desentrañando la alegría, la convicción y la curiosidad del amor.

Los solos de Jimin, "Serendipity" y "Lie", superaron los cincuenta millones de reproducciones en Spotify, un primer registro en cinco años con una canción en solitario de K-pop después de "Gentleman" de Psy.

Las canciones también fueron las únicas canciones en solitario de un miembro de BTS en las 20 canciones de BTS más perfeccionadas de Official Chart en el Reino Unido.

La canción de Jimin "Promise" (2018) vio el debut de 24 horas más grande de Soundcloud, superando el récord establecido por "Duppy Freestyle" de Drake, según SoundCloud. Actualmente es la canción de K-pop más famosa de la plataforma.

En 2018, el presidente de Corea del Sur le otorgó la Orden de Mérito Cultural Hwagwan de quinta clase junto con otros miembros del grupo.

Trabajo en solitario de Jimin

En 2014, Jimin colaboró con su compañero Jungkook para "Christmas Day", una interpretación coreana de "Mistletoe" de Justin Bieber, la letra coreana está escrita por Jimin. Más tarde, Jimin colaboró con Jungkook nuevamente al lanzar una versión de "We Don't Talk Anymore", originalmente de Charlie Puth y Selena Gomez, lanzada el 2 de junio de 2017.

Jimin comenzó a participar en una variedad de programas como Hello Counselor, Please Take Care of My Refrigerator y God's Workplace en 2016. En el mismo año, comenzó a ser anfitrión como MC especial en programas como Show! Music Core y M Countdown. Durante diciembre también participó en un dueto en el KBS Song Festival con Taemin de Shinee.

Jimin lanzó su primera canción en solitario fuera de los lanzamientos de BTS, "Promise", el 30 de diciembre de 2018, de forma gratuita en la página de SoundCloud de BTS.

La canción, descrita por Billboard como una "balada pop suave", fue compuesta por Jimin y el productor de Big Hit Entertainment Slow Rabbit, y este último también produjo la pista. "Promise" cuenta con letras escritas por Jimin y miembro BTS RM , y el diseño de la portada fotografiada por su compañero de banda V.

Jimin cambia de color de cabello y de ojos muy seguido.

Filantropía y "buen corazón" de Jimin

De 2016 a 2018, Jimin apoyó a los graduados de la escuela primaria Busan Hodong, su alma mater, cubriendo los gastos de uniformes. Después de que se dio a conocer la noticia del cierre de la escuela, donó uniformes de escuela intermedia de verano e invierno a los graduados finales y regaló álbumes autografiados a todo el cuerpo estudiantil.

A principios de 2019, Jimin donó 100 millones de won coreanos (aproximadamente 88 mil dólares estadounidenses) al Departamento de Educación de Busan para ayudar a apoyar a los estudiantes de bajos ingresos.

Del total, 30 millones de Won surcoreano, aproximadamente 23 mil dólares, se destinaron a Busan Arts High School, el alma mater de Jimin.

Jimin y su arte

La voz de Jimin ha sido descrita como delicada y dulce. Es considerado un bailarín excepcional entre los miembros del grupo y en el K-pop en general. Noelle Devoe de Elite Daily escribió que a menudo es elogiado por sus "movimientos suaves y elegantes", así como por su encanto en el escenario.

En el documental de BTS Burn The Stage, Jimin dijo que se considera un perfeccionista, declarando que incluso los errores más pequeños en el escenario lo hacen sentir culpable y lo estresa.

Ha citado al cantante Rain como una de sus inspiraciones y razones por las que quería convertirse en cantante e intérprete.

Impacto e influencia de Jimin

En 2016, Jimin fue clasificado como el decimocuarto ídolo más preferido en una encuesta realizada por Gallup Korea. En 2017 ocupó el séptimo lugar y en la encuesta de 2018 ocupó el puesto número 1.

En 2018, Jimin fue el noveno más tuiteado sobre celebridades y el octavo más tuiteado sobre músicos en el mundo. Fue elegido como el decimoséptimo mejor miembro de una banda de chicos de la historia por The Guardian. De enero a mayo de 2018, Jimin ganó el premio mensual Peeper x Billboard por "Mejor Artista K-Pop - Individual".

Peeper x Billboard es una colaboración entre la aplicación de redes sociales Peeper y Billboard Korea, donde recopila los votos de los fans para sus artistas favoritos de K-pop y anuncia los ganadores mensuales. El premio fue una donación a la organización benéfica UNICEF en su nombre.

En 2019, recibió una placa de agradecimiento de la Sociedad de Conservación Cultural por interpretar buchaechum, un baile tradicional coreano para fanáticos, durante los Melon Music Awards 2018. Recibió el premio por ayudar a difundir el baile fuera de Corea.

Discografía

Canciones originales

"Promise" (약속) (2018)

Canciones adaptadas

"Graduation Song" (방탄소년들의 졸업) (with J-Hope and Jungkook (2013)

"Beautiful" (with J-Hope, V and Jungkook) (2013)

"A Typical Idol's Christmas" (흔한 아이돌의 크리스마스) (with Jin, Suga, J-Hope and V) (2013)

"95 Graduation" (졸업송 Pt.2) (with V) (2014)

"Christmas Day" (with Jungkook) (2014)

Covers

"We Don't Talk Anymore Pt.2" (with Jungkook) (2017)

Covers en vivo

"Santa Claus Is Coming To Town" (with RM) (2019)

Jimin es uno de los vocalistas principales de BTS.

Jimin y BTS en el 2020

Tras el lanzamiento de Dynamite, BTS se ha vuelto famoso en todo el mundo; situación que ha hecho que la fama de los integrantes, sobretodo a Jimin, crezca cada día más.

El 25 de septiembre, el video TikTok de Jimin se convirtió en el video más visto por un individuo coreano en la plataforma con 70 millones de visitas. También ha obtenido el segundo video con más me gusta para un individuo coreano con 8.2 millones de me gusta.

Jimin recibió otro reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el más reciente del Dr. Takeshi Kasai, Director Regional de la OMS para el Pacífico Occidental.

El 24 de septiembre, el Dr. Takeshi Kasai publicó un mensaje para Jimin de BTS en su cuenta oficial de Twitter y dijo: “Gracias BTS Jimin por su empatía y aliento por los profesionales de la salud que están trabajando tan duro para mantener a las personas saludables en toda la Región. Necesitamos que todos, de todas las partes de la sociedad, se unan para luchar contra COVID19 ".

El 3 de septiembre, durante el Día Mundial de los Medios de BTS en celebración del primer número 1 del grupo en el Hot 100 de Billboard, Jimin pronunció una declaración sobre la difícil situación actual debido al COVID-19.

Datos interesantes de Jimin

Es el más bajo y el tercero más joven del grupo.

Tiene 24 años en la edad estadounidense y 26 años en la edad coreana.

Él es parte de la línea de baile en BTS.

Es amigo cercano de Taemin de SHINee, Kai de EXO, Ha Sung Woon de Wanna One y Timoteo de HOTSHOT.

Cuando tenía tres años, Lee Young-ja fue a Busan para un evento. Ella lo abrazó en el evento y dijo que era lindo.

Se reveló que él, Kang Daniel de Wanna One y Park Woojin estaban en una competencia de baile llamada Busan City Kids Vol. 2. El equipo de Jimin venció al equipo de Woojin en la semifinal, mientras que en la final los equipos de Jimin y Daniel se enfrentaron.

Lo que más ama de sí mismo son sus ojos.

Durante la tercera reunión, apareció en la canción de Suga , "Tony Montana".

Apareció en "Intro: Serendipity", siendo la primera pista de introducción que contó con un miembro de la línea vocal.

Según los otros miembros, él es quien más tiempo se toma para prepararse para las presentaciones.

Él y J-Hope son los únicos que todavía son compañeros de cuarto.

Si tuviera que elegir, su nombre artístico en inglés sería 'Christian Chim Chim'.

Es conocido por su entrañable torpeza y por su aegyo.

Los fans y otros miembros del grupo lo apodan un 'Cute Mochi'.

Trabaja muy duro y se enfada fácilmente si comete errores en el escenario.

Es muy expresivo en su estilo de baile; los otros miembros lo elogian por ello.

Formó parte de la lista de los 100 rostros más guapos de 2017 en el número 64.

Estuvo en el consejo estudiantil durante toda su vida escolar.

Sus materias escolares favoritas eran matemáticas y física.

Puede hablar coreano, japonés e inglés básico.

Contribuyó a escribir su solo "Lie".